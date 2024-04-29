«Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании 29 апреля

«Барселона» на своем поле примет «Валенсию» в матче 33-го тура ла лиги в понедельник, 29 апреля. Игра состоится на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барселона» — «Валенсия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажет платный онлайн-сервис «Okkо Спорт».

Каталонцы набрали 70 очков и располагаются на третьем месте примеры. Клуб из Валенсии занимает восьмую строчку чемпионата Испании с 47-ю баллами.

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