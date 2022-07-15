Почему Медиалига — не «Дом-2»? Как на ней зарабатывать? Честное интервью с боссом проекта Николаем Осиповым

Разговор о самой прогрессивной лиге российского футбола.

Летом Медийная футбольная лига разорвала наш унылый футбол. За матчами любительских команд, состоящих из блогеров, бывших профессиональных футболистов и селебрити, в прямом эфире смотрят более ста тысяч человек. Почему? Потому что Медиалига не скрывает всего того, что прячет профессиональный футбол.

После завершения первого сезона турнира «СЭ» поговорил с главным боссом МФЛ Николаем Осиповым. Фишка Медиалиги — в открытости, здесь даже с президентом можно говорить на «ты».

Дружба с РПЛ и критика за мат

— Ты начинаешь чувствовать ревность большого футбола?

— Мне кажется, нет, начинаю чувствовать внимание. Очень польстило решение руководителя РПЛ дать wild card для победителя МФЛ в Кубок России. Мне льстит реакция нашего спонсора и партнера, который сказал: «Парни, вы сделали большое дело. На РПЛ не испытывают такие эмоции, как здесь». Мне очень польстила реакция больших СМИ, в том числе и вас.

— А у тебя нет ощущения, что на вас просто пиарятся все подряд?

— Когда создавали лигу, хотели, чтобы у ребят, которые сюда приходили, было два пути развития. Сделать площадку для медийной и спортивной реализации. Когда такие большие СМИ, как «Спорт-Экспресс» или Sports.ru, берут интервью, понимаю, что с моей стороны это трамплин для пацанов. О нас прочитают те, кто еще не знает про Медиалигу. Когда кто-то из агентов или функционеров клубов увидит интервью, к примеру, в «Спорт-Экспрессе», скажет: «А что это за лига, кто там играет? О, а Кутуз ножницами в финале забивает! Может, он еще совершит камбэк, может, его заинтересует контракт от ФНЛ». Считаю, что сейчас больший шанс для ребят заявить о себе.

Николай Осипов. Михаил Сербин

Я не считаю, что это пиар на нас, это симбиоз. Да, это интересно и выгодно большому футболу, потому что у нас аудитория моложе. Это очень выгодно нам, потому что большой футбол — это один из двух путей развития для ребят из нашей лиги. Получается, это выгодно для всех.

— Ты сказал, что не считаешь РПЛ конкурентом, а хочешь их видеть друзьями. Я вижу, как аудитория большого футбола не хочет принимать медиафутбол. Ты это чувствуешь?

— Это логично и очевидно. Аудитория, которая смотрит нас, — 17-35 лет. А аудитория РПЛ — это 35-55 лет. Классическая история отцов и детей. Отцы, смотря РП,Л не воспринимают всерьез то, чем увлекаются их дети.

— Вопрос, который возникает у отцов. Вы — плохой пример: все матерятся и конфликтуют. Они скажут: «Чему мой ребенок может научиться? Что ему надо закончить с большим футболом и пойти в медиа, где он сразу срубит денег с букмекеров и будет там бегать, материться». Так это видит взрослый человек.

— Если отец говорит, что его ребенок посмотрит, как матерятся, и начнет делать также, то получается, что он плохой отец. Раз не может научить своего ребенка принимать мат как нечто негативное.

Если твой ребенок ругается, занимаясь спортом, то, наверное, это, скорее, какая-то естественная реакция в момент выплеска эмоций. Мы слышим мат на полях РПЛ, мы слышим мат по дороге на работу в метро, мы слышим мат у соседей, которые периодически выясняют свои отношения. Не мы пропагандируем мат, а, скорее, родители, которые не могут объяснить детям, что материться — это плохо.

Возвращаясь к истории с букмекерами: бюджеты, которые они выделяют на медиафутбол, не такие большие. Здесь нет сумасшедших контрактов. Если ты хочешь зарабатывать много, то ты должен делать крутой контент, и тогда это будет монетизироваться. Но это не работает так, что если ты играешь в Медиалиге, то тебя заваливают деньгами.

Команды Джикии Соболева . Зачем им это?

— Мы записываем интервью сразу после матча команды Джикии и Соболева «Бей Беги». Тебе не кажется, что приход профессиональных футболистов убьет всю открытость МФЛ?

— Парни осознают риск, с которым они могут столкнуться здесь. Пацаны из нашей лиги не церемонятся с авторитетами, что было на примере с Василием Уткиным на недавней пресс-конференции. Здесь ты должен отдавать отчет, что ты во многом рискуешь репутацией.

Мне показалось, что Александр и Георгий максимальны открыты в общении тет-а-тет. Просто сейчас на них давит некий образ профессионального футболиста. Там после плохого матча ты сразу — в машину, домой, и никаких комментариев. Мне кажется, круче, когда не важно, как закончился твой матч, ты выходишь и говоришь: «Парни, мы проиграли, мы обделались, вы нас простите, сегодня «Зенит» был сильнее, мы получили в Суперкубке четыре, но мы старались». Думаю, их нахождение в медийном футболе может помочь им самим стать более открытыми профессиональными игроками. Я надеюсь, что они здесь поменяются, а не мы поменяемся с их приходом.

— Многие говорят, что Джикия и Соболев просто лица клуба, а командой занимаются другие люди.

— Я с их командой знаком не так давно, и с ребятами, естественно, тоже. Чувствую, что для них это интересная история, что-то наподобие хобби. Прикольное времяпрепровождение для получения морального удовлетворения. Команда, которую они создают, — это аналог Counter-Strike для Федора Смолова или Dota для Егора Крида.

Деньги и спонсоры

— Ты рассказывал, что первый сезон у тебя вышел в минус. Как тогда зарабатывать?

— Сделать так, чтобы второй вышел в плюс. Безусловно, все должны понимать, что мы являемся площадкой для возможных спонсорских интеграций, партнерских программ. И аудитория, которая за нами наблюдает, — это тот актив, который может быть интересен кому-то из рекламодателей на рынке того или иного продукта. Получая сейчас средства от основного партнера, мы полностью тратим на создание качественного, интересного продукта. Если появится такой же второй партнер, то его усилия плюс усилия первого дадут нам возможность увеличить наш бюджет .

Мы не берем взносов, не требуем от команд какой-то материальной компенсации выездов на матчи в других городах, поборов за судейские бригады, которые их обслуживают. Точно так же, как не просим у них деньги за фотографа, который их снимает (и им же фотографии отдает). То есть здесь взаимовыгодная история: мы даем ребятам площадку и контент — они нам дают своих болельщиков. Плюс, надеюсь, общая история лиги дает нам болельщиков. Зрители получают качественную историю в лице лиги, в лице команд, картинки, интересных задумок и идей, а мы можем компенсировать это посредством партнерства с кем-то, кто готов за это заплатить.

— Если я правильно понял, ты говорил, что пул спонсоров был гораздо больше, но в силу изменившихся геополитических условий остался только один. Почему тогда, когда вы уже начали все это двигать и это обрело серьезные масштабы, те, кто хотел изначально вложиться, не вернулись?

— Если у компании есть маркетинговый отдел, это требует длительных согласований. Потому что только у больших компаний есть большие бюджеты и вообще бюджеты, которые они готовы тратить на поддержание своего бренда, имиджа, узнаваемости для аудитории. Соответственно, последние события до сих пор непонятны по вектору своего развития и последствиям, которые они принесут. Многие компании, которые имели бюджет для популяризации своего бренда, сейчас оставляют эти деньги как некую возможную подушку безопасности на период «если вдруг будет что-то еще, чего мы можем не предугадать». Поэтому сейчас многие компании стараются не расставаться очень быстро с бюджетами на рекламу. Есть те, кто понимает, что «окей, если все продолжится так, как есть, мы готовы тратить дальше». И дай бог, что те, кто готовы тратить дальше, обратят на нас внимание.

Николай Осипов (в цетре). Михаил Сербин

Безусловно, сейчас, после первого сезона, к лиге куда больше внимания со стороны потенциальных партнеров. Но не надо забывать, что, когда мы приходили, на старте, показывали презентацию, идею, я рассказывал, насколько это возможно, красноречиво, о том продукте, который мы хотим в итоге получить. И многие говорили: «Идея классная, задумка офигенная, но это не получится. Что, вы будете снимать футбол на 13 камер? Вы уверены, что придут «2Drots» и сами сыграют? Да ну, камон, этого не будет». В итоге это произошло, все получилось, люди увидели сами, им это понравилось, и они сказали: «Оказывается, этим пацанам можно доверять, эти ребята что говорят, то и делают. Наверное, можно попробовать с ними запартнериться». Теперь это выглядит именно так.

— Вы по-прежнему без титульного спонсора сейчас? Контракт на второй сезон еще не подписан?

— Нет.

— Во сколько раз предложение на второй сезон должно быть больше, чем было на первый?

— Мы не обсуждали еще.

— Но у тебя же есть примерное понимание?

— Оно в любом случае будет больше (но не кратно). Хотя бы по причине того, что количество команд, которые в ней играют, стало больше. А количество команд — это такая прогрессия, которая автоматически намного увеличивает количество матчей, а матчи увеличивают контент. Продакшен — основная статья расходов лиги. Нам приходится больше снимать, больше монтировать, погружать SMM в возможность познакомить зрителя с продуктом, который мы делаем. Естественно, множится смета расходов, и, естественно, будет увеличиваться смета партнерских программ. Просто чтобы это не было очередной минусовой историей. Но это не кратное увеличение.

— А как тогда заработать? Ты говоришь, что команд больше, матчей больше, продакшена больше и, чтобы зарабатывать, надо получить больше. А доход вырастет не кратно. Как тогда все это будет работать?

— Когда я учился в университете, у нас был прикольный кейс. Со мной на потоке учился парень, Саша Жакун. Пацан, который приехал из Воронежской области, окончил там школу очень успешно, был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике или толканию ядра — в общем, олимпиец, здоровый, мощный пацан, на молоке козьем взращенный. У нас был предмет «Экономика», какая-то очередная история по спросу-предложению, потребностям и так далее. Ему говорят: «Вот у тебя зарплата 100 рублей, ты покупаешь два батона хлеба в неделю. А если у тебя будет зарплата 200, сколько хлеба ты будешь покупать?» «Ну сколько? Умножить на два — 4 батона». «А если у тебя будет зарплата миллион, сколько ты хлеба купишь?» Он стоял, думал и говорит: «Тележку хлеба куплю». Не понимая, что, наверное, он эту тележку хлеба и не съест.

Так вот, возвращаясь к твоему вопросу: нельзя просить 500 за то, что стоит 100 рублей. Лучше, наверное, попросить у трех разных людей за то, что ты делаешь, по 150, и получить прибыль. Чем просить у одного 500 и не получить в итоге ничего. Скорее, наверное, у меня такая философия.

— Ты веришь в то, что теперь будут три разные фирмы, которые дадут тебе деньги?

— Я очень надеюсь на это и делаю все, чтобы это произошло.

— Какая это сфера?

— Сегмент, который лига может переварить (в хорошем смысле этого слова), разнообразен. Партнером может быть банк, телекоммуникационная компания, автомобильный бренд. Это может быть все что угодно.

Футбольный «Дом-2», качество игры

— Многие команды берут не столько медийных, сколько профессиональных футболистов. Камил Гаджиев говорит: «Если Медиалига превратится во вторую лигу, то зачем она нужна?» Ты не опасаешься этого?

— Во-первых, естественно, я этого опасаюсь. Но, опасаясь, я потратил немало времени на консультации с людьми, которые в этом комьюнити являются специалистами. Медийный футбол — это настолько для каждого разнообразное понятие, что кто-то считает медийным футболиста, который пишет или ведет канал на YouTube, а кто-то считает, что команда, в которой играет не важно кто, является сама по себе медийной единицей. Для кого-то 100 тысяч подписчиков в любой соцсети — это статус популярного человека. Это настолько размытое понятие...

Медийный футбол является медийным еще и за счет того, что мы как лига пытаемся дать зрителю. Мы пытаемся дать соревновательный аспект в челленджах, интересные обсуждения на конференциях. Мы пытаемся дать красивую картинку, что тоже является неотъемлемой частью медиа. Это камеры, коптеры, крутые повторы, графика, регламент.

— Ты знаешь, что те, кто постарше, называют вас «Футбольный Дом-2»?

— Слышал. В комментариях читал. Знаешь, тут какая история? Я сейчас чувствую себя Соболевым и Джикией на конференции с Егоровым. Когда мне задают вроде бы идиотский вопрос (не в обиду Диме). По мне, так это идиотское сравнение (опять-таки не в обиду людям, которые так пишут). Потому что, во-первых, «Дом-2» — суперуспешный бизнес-проект. И какого бы треша не было на съемках и на картинке, которую мы видим, все равно это супербизнес-кейс, который живет несколько десятков лет и будет жить еще столько же. Поэтому это сравнение — лестное. Те, кто пишут, пытаясь меня обидеть, наоборот, дают больше положительных эмоций.

Возвращаясь же к тому, что речь идет о сравнении конфликтов и грязи, которые происходят в «Доме-2», и вообще непонятных сценарных историй, с тем, что происходит в лиге, — да, безусловно, это присутствует. Но присутствует из-за того, что ребята, которые оказываются напротив камеры, всегда стараются быть лучше, смешнее, чем они есть. И вот эти попытки казаться лучше и круче, чем ты действительно являешься, как раз и выглядят смешно и кринжово (постыдно), как сейчас принято говорить (интересное слово, заимствованное из другого языка), и приводят к тому, что мы похожи на «Дом-2». Любой конфликт, который происходит на экране, все ассоциируют с тем, где это происходит ежедневно. У нас это, к счастью, не ежедневно, у нас это случается периодически.

— У вас почти каждая история, даже мизерная, превращается в скандал. (Возможно, потому, что я больше слежу за Лигой на ресурсах у Димы Егорова).

— Дима Егоров — мастер слова, он умеет из ничего сделать суперинтересный инфоповод. И ты такой: «Так, громкая афиша!» Начинаешь смотреть и понимаешь, что Димка-то красавчик, который тебя затянул, но не всегда показал то, что изображено на афише этого видео.

А возвращаясь к тому, что ты имеешь в виду: любой спорт в любом своем проявлении — это всегда соперничество. Любое соперничество выражается либо в выражении эмоций через мат, например, либо в желании победить и сделать для этого все возможное. И потом, как Костя Генич, от сильного эмоционального всплеска ты оказываешься с нашатырем, у кого-то сводит ноги, а кто-то пытается кого-то перекричать, оскорбить, подколоть. Поэтому, конечно, любое противостояние, которое происходит на спортивном помосте, всегда чревато такими жаркими дискуссиями.

— С «Домом-2» сравнивают еще и потому, что уровень самого футбола низкий, а уровень скандала крайне высок.

— А у нас уровень скандала высокий, а уровень футбола тоже немаленький. Насколько мне кажется. Кто это говорит, наверное, нас не смотрит. Если они посмотрят финал и гол Кутуза — он ничем не хуже, чем Криштиану бьет через себя, чем Руни в свои лучшие годы, чем Бэйл в финале ЛЧ.

Александр Соболев, Андрей Ещенко и Георгий Джикия на матче команды «Бей Беги». Фото ФК «Бей беги» ФК «Бей беги»

— Я жертва Telegram-нарезки и того видоса, который постили после полуфинала, когда играет «2Drots» с «На Спорте». Там в последнюю минуту чувак из «2Drots» пытается прострелить, но бьет куда-то в щит. Потом идет атака, они пытаются вынести мяч, но выносят своего же игрока. Просто какой-то треш.

— Я отвечу тебе на этот вопрос другим трешем. Все помнят, а кто-то даже лично знает Алана Гатагова, который был звездой «Локомотива». Я прекрасно помню турниры, когда «Локо» приглашал к себе «Челси», «Баварию», играл на равных с этими командами, кого-то даже обыгрывал (причем праймовые составы этих клубов). При этом «Локомотив» добивался чемпионства в России, каких-то результатов на международной арене. И Алан, как человек, который в этом «Локомотиве» был суперъяркой звездой, молодой, восходящей, который даже капитанил в молодежной сборной России, параллельно с Кокориным и Смоловым... Все помнят его финт, не менее смешной. Что смешнее, что менее футбольное: финт Алана как профессионального футболиста там или вынос кого-то из ребят-защитников на 94-й минуте, лишь бы вынести, чтобы не проиграть? Это все вкусовщина.

А нарезать можно все что угодно.

— То есть ты не считаешь, что у вас плохой уровень футбола?

— Да у нас офигенный уровень футбола. Если кто-то не верит, может прийти попробовать сыграть с любой из команд и посмотреть, насколько этот футбол крутой. Естественно, он крутой для уровня любительского футбола. Когда Саня Текила забивает три (просто вслушаться в это), конечно, кажется, что уровень футбола — ужас. Саня, который чеканит мяч 5 раз, — это уже хорошо, и он делает хет-трик. При этом есть футболисты, которые оказываются востребованными в РПЛ. Парадокс. Как и многое, что в жизни происходит. У нас актер забил четыре в четвертьфинале. Актер! Парень, который снимается в кино, сделал покер. Забив одному из лучших медийных вратарей лиги, который снимается со всеми нашими крутыми вратарями РПЛ и в челленджах с ними выглядит не хуже. Он ему четыре положил. Сигарету закурил на конференции, шубу накинул и пошел. Актер. Текила — три, Майами в одно касание в «девять» положил. Ты сейчас дай Криштиану 10 подач — сколько он попадет в одно касание в «девятку»? А Майами с первого раза смог. Овечкин забивает за «Динамо» в матче с «Амкалом». Это же круто.

Камеры на игроках, новое поле, какой потолок у МФЛ

— Как сделать второй сезон круче первого?

— Начну с того, что у меня есть мечта: если лига будет в плюсе — делиться частью прибыли с командами. Потому что их медийная активность приносит и заработок лиге как таковой. Ребята тратят большие деньги на перформансы, которые здесь происходят, на приезды. Одна из команд вообще хотела на стадион «Луч» прилететь на вертолете. Заморачивались, пытались воздушное пространство раздвинуть на период перелета. То есть они готовы тратиться на то, чтобы их узнавали и запоминали. И мы готовы делиться тем, что нам приходит от ребят.

А по твоему вопросу: мы в любом случае сделаем очень прикольную графику, которая будет неотъемлемой частью начала игр. Я просто не хочу рассказывать это все сейчас, потому что хочется, чтобы это был сюрприз, чтобы, когда ты включил первый матч второго сезона лиги, ты сказал: «Вау, круто! Этого я точно не ожидал». Или: «Этого я не видел». Я уверен, что мы это сделаем, потому что уже идут рабочие совещания с творческой бригадой. Мы как организаторы пытаемся добавить какой-то креатив. И поверьте, будет несколько вещей, которые заставят вас сказать: «А он тогда нам не врал. Они сделали круто».

— В первом сезоне Медиалига показала много новшеств, например микрофон на судьях и озвученные решения. Было большое количество камер, те же буллиты вместо пенальти. Можешь дать какой-то инсайд, какие новшества планируются во втором?

— Во втором сезоне точно будет оглашение арбитра на весь стадион. То есть он выходит и говорит: «Пенальти потому-то и потому-то». Будет история с гаджетом, которым оснащен футболист. Назову именно гаджет, потому что это устройство, которое мало кто из нас себе представлял. В шпионских фильмах, может быть, и видели как некий прототип. У нас будет такой гаджет, которым мы снабдим по одному из футболистов каждой команды. Я думаю, что это добавит еще больше крутых ракурсов. Это будет некое видео из звукозаписывающего устройства, которое никто из вас не идентифицирует так, потому что это прямо суперхай-тек разработка, технология, которую мы сейчас приобретаем для лиги.

— Это микрофон на поле или съемка от первого лица?

— И то и другое. Но только в виде шеврона, у которого есть два микрофона и встроенная камера. Ты можешь спокойно играть с ним в футбол, даже принимать мяч на грудь. Я очень жду этого кадра, когда летит мяч на камеру, которая на груди, а он принимает.

— Как в рекламе спортивного бренда от Гая Ричи.

— Наверное. Это будет круто. Какие еще новшества... Мы точно будем экспериментировать с прикольными вариантами правил, которые сейчас во всем мире существуют. Мы хотим попробовать поиграть с правилами классического футбола, но сделать это так, чтобы это был тур экспериментов. Все команды будут играть 8 игр, и все 8 игр мы играем по каким-то уникальным правилам. Естественно, это секрет для команд. Мы познакомим их с правилами за неделю до этого, чтобы они подучились, но будем пробовать что-то креативить.

— Ты понимаешь, как сделать так, чтобы вы не пошли по пути Versus (рэп-батлы)? Крутое начало, крутой второй сезон, а потом все слабее и слабее и скатывается к истории с ноунеймами, которых никто не смотрит. У всего же есть цикл.

— Да, у всего есть цикл, я с этим не спорю. Но на то мы и люди, которые этот проект придумали, пытаемся реализовать и вкладываем душу, чтобы это не скатилось обратно в то, из чего поднялось. Я уверен, что никто из вас, идя в университет или на работу, не собирается уходить оттуда через год-два, а собирается расти по карьерной лестнице. Вот я точно так же хочу, чтобы проект рос и множился. И если ты относишься к этому с должным вниманием и энергией, это не может закончиться. А если начинаешь забивать и скатываться чисто в коммерцию, то рано или поздно это потеряет свою естественность и превратится в какое-то говно.

— Ты видишь какой-то потолок, в который можно упереться?

— Понятно, что отвечать вопросом на вопрос не очень хорошо, но я это сделаю. А есть ли пик у футбола как у вида спорта вообще?

— Как будто он пока еще не уперся в потолок.

— Мне кажется, мы тоже можем находиться в той ситуации — и надеюсь, что будем в ней находиться всегда, — когда нам некуда будет упереться.

Финал в «Лужниках», фанаты, Fan ID

— Многие команды и конкретно футболисты жаловались на состояние покрытия полей на стадионе «Луч». Второй сезон тоже будет проходить там. Планируются какие-то другие стадионы на плей-офф? Скажем, стадионы, которые были построены для чемпионата мира.

— Сто процентов. Мы уже сейчас активно занимаемся поиском газона и его перестиланием на «Луче». Это однозначно будет сделано до начала сезона. По крайней мере, я надеюсь на это, будет логично это сделать до сентября. Мы очень сильно сейчас пытаемся найти свободный газон, который может быстро приехать откуда-то из-за границы. Вроде бы подвижки есть. Сегодня было два входящих звонка о том, что есть газон, «приезжайте, забирайте». Очень хотим. Вопрос только финансовых возможностей. Надеюсь, контракт второго сезона нам поможет эту позицию закрыть.

Мы на «Луче» еще трибуну увеличим, инфраструктуру подделаем, чтоб было покомфортней. Что касается стадионов чемпионата мира, то точно хотим финал на «Фиште» либо на стадионе соответствующего статуса. Получится с погодой, например, в Краснодаре — я бы, конечно, там сыграл, это круто. Безусловно, будут еще матчи в течение регулярного чемпионата на очень крутых стадионах. Опять же задумки есть, надо понять, насколько это реализуемо, чтобы, допустим, матч «Амкал» — «2Drots» или тот же «Бей Беги» — «На спорте» сделать выносным где-то на большой арене. Может быть, если не чемпионата мира, то рядом с этим. Может быть, и в Краснодаре сыграем, может быть, и в Питер съездим. Нас очень классно приняли в Нижнем Новгороде на полуфиналах первого сезона. В случае офигенной погоды, мне кажется, крутой кейс — скататься в Нижний и дать еще кому-то из ребят почувствовать праздник, статус стадиона чемпионата мира с аудиторией. Мысли такие есть.

Финал третьего сезона в «Лужниках» — вообще предел мечтаний. К этому можно стремиться, главное — собрать аудиторию, чтобы «Лужники» не чувствовали себя пустыми при 20 тысячах зрителей. Хотелось бы хотя бы тысяч 40-50, чтобы пришли и как дали там!

— Чувствуется, что вы стали каким-то островком свободы в российском футболе? Потому что со всех сторон в большом футболе ограничения. Вы вокруг себя сплотили кучу молодежи, и никаких сдерживающих факторов пока нет. Не боишься, что завтра придет дядя полицейский и скажет, что у тебя все слишком свободно, надо тоже всем оформить карту болельщика и вообще слишком большая туса молодежная, которую надо как-то контролировать?

— Я, на самом деле, не являюсь ярким фанатом посещения спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей вживую. Я в историю с Fan ID не погружался, не знаю, по какой причине он был введен. То, о чем ты говоришь, естественно, не исключено. Понимаешь, я очень верю, что диалог с болельщиками, который у нас сложился, никогда в жизни не позволит ребятам нарушать закон, из-за чего к нам могли бы прийти полицейские и сказать, что «ребят, вы тут занимаетесь ... [ерундой], вы деретесь, вы хулиганите». Я очень надеюсь, что у нас этого не будет. Мы позволяем ребятам поддерживать команду с барабанами, кричать кричалки, стараемся, чтобы это было без использования пиротехники.

Изначально мы хотели, чтобы были фаер-шоу, понятное дело, что когда дует ветер и у тебя в руке петарда, с которой ты не знаешь, что делать, — это точно плохо. Поэтому фаер-шоу больше нет, потому что это небезопасно и лучше этого не делать. Я надеюсь на наш симбиоз, что мы слышим болельщиков команд, а они слышат нас. Мы разрешаем определенные вещи, а они нам дают слово, что не нарушат наши договоренности. Думаю, что все будет нормально, что мы не пойдем по этой тонкой грани, чтобы кого-то подвести, самих себя в первую очередь.

Что будет через 5 лет

— О чем ты мечтаешь? Что хочешь видеть через год?

— У меня ценности в жизни достаточно давно поменялись с каких-то воздушных до максимально приземленных. Через год хочу, чтобы моя жена была так же счастлива со мной в браке, чтобы мои дети становились взрослее, здоровее, чтобы родители жили подольше, чтобы количество моих друзей увеличивалось, а не сокращалось, чтобы был мир во всем мире.

Если твой вопрос касался лиги, то я бы хотел, чтобы через год финал был в «Лужниках», чтобы команды-участницы каждой своей игрой пробивали миллион просмотров на том же YouTube, а не только финал. Хочу, чтобы ребята, которые принимают участие в лиге, не переставали восхищаться тем, что им предстоит или было пережито на футбольных полях третьего сезона. Хочется, чтобы кибер- и хоккейная история, которую мы за этот год должны запустить, была так же интересна зрителю и успешна с точки зрения продакшена. Хочется, чтобы все было классно.

— Ты через пять лет.

— Это мне будет 42. Хочу как минимум если не с 8 кубиками пресса, то стройный и красивый. Также в кроссах и шортах. С сыном, который как минимум хорошист в школе, с дочкой, которая разговаривает на английском, хотя еще не ходит в школу. С женой-красавицей, которая хоть и взрослее, но не становится менее интересной. Она у меня очень красивая. Ну, и с возможностью проводить свое свободное время на море под солнцем в большей степени, чем есть сейчас.

— А профессионально?

— Так далеко не заглядываю.

— Почему? Все люди бизнеса говорят, что прогнозируют лет на 10-15 лет.

— Я не ассоциирую себя с людьми большого бизнеса, потому что я таковым не являюсь. Я человек, который любит заниматься тем, что ему нравится, а это не совсем про большой бизнес.

— Если тебе через месяц Алаев предложит пойти с ним в РПЛ, ты пойдешь?

— Мне кажется, нет.

— Почему?

— Я в свое время успел наработаться в офисе и комфортно себя чувствую, имея возможность выбирать свой рабочий день в том режиме, в котором он мне удобен. Если Алаев или Дюков позвонят и скажут: «Приходи!» — я не пойду, так как я некомпетентный человек в сфере российского профессионального футбола.

— Прошло пять лет, у тебя крутой медиапроект, все идет так, как ты говоришь. И через пять лет тебе Алаев говорит: «Ты мне нужен в РПЛ». Пойдешь?

— Если честно, я считаю, если лига проживет пять лет, то мы будем обсуждать финал международной медийной лиги где-нибудь на большом стадионе — где-то на «Стад де Франс», где будет играть «2Drots» с условным «London Jaсkets». Почему бы и нет. Если этого не будет через пять лет, то я не тем занимаюсь.