Базилевич прислал группу автоматчиков

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть вторая.

Тщательно наставниками разработанные предсезонные тренировочные планы нарушали на всех этапах подготовки различные турниры — рекомендованный начальством турнир «Недели» и обязательный, официальный, Кубок СССР. Кроме того, эту объемную, многотрудную работу обременяло спущенное сверху мероприятие, обязательное для всех команд высшей и первой лиг, — контрольные нормативы. За их выполнением следили мобилизованные Управлением футбола комплексные бригады проверяющих.

В последних числах января в первый этап зимних тренировочных сборов включился.

Турнир «Недели»

С тех пор как он вырос из мини-футбольных штанишек и переместился на поле стандартных размеров с искусственным газоном, зрительский интерес к турниру возрос значительно, а желающих участвовать в нем стало меньше. Намного — до восьми команд, среди которых только четыре советские. Компанию московским «Спартаку», «Торпедо», «Динамо» и алма-атинскому «Кайрату» составили три клуба из соцлагеря — венгерский МТК, чехословацкая «Славия», болгарский «Академик» — и молодежная сборная Финляндии.

С разрешением проводить в Москве под крышей матчи чемпионата СССР, а с 1981 года и Кубка, турнир «Недели» приобрел, если можно так выразиться, и прикладное значение. Он стал частью подготовки к официальным соревнованиям, где забота об очках и результате выйдет на первый план.

А возросший зрительский интерес к январскому смотру объясняется не только спортивной составляющей. Болельщиков прежде всего интересовали новые лица. Было их немало. И дублеров, рвущихся в основу, и пришельцев из низших и высшей лиг. О них поговорим позже, сейчас все внимание турниру.

Участников разделили на две равные группы: к двум советским командам добавили столько же зарубежных. Несмотря на неблагоприятные для хозяев сроки (они только к занятиям приступили, а иностранцы, преодолев у себя первую половину чемпионата, готовились ко второй), физически выглядели предпочтительнее и шансов гостям не оставили: все восемь встреч завершились в пользу хозяев. Причем в семи обыграли их всухую. Лишь в восьмой, «Спартак» — «Славия», пражане забили москвичам четыре гола, два из них с пенальти — 5:4. Однако в своей группе москвичи, проиграв «Кайрату», любезно уступили ему первое место. Спор в параллельном турнире между «Динамо» и «Торпедо» завершился в пользу динамовцев.

Так что призовые места мы разыграли в узком семейном кругу. Иностранцы довольствовались оставшимися. «Академик» выиграл у МТК (7:2) и стал лучшим среди гостей, пятым. «Славия», обыграв финскую молодежь (3:2), опустила ее на последнее место. Форвард «Академика» Димитров, забив венграм пять мячей, позарился на бомбардирский приз: у него, как и у спартаковца Калашникова, шесть голов. Но последнее слово осталось за москвичом. В матче за третье место «Спартак» разгромил «Торпедо» (4:0). Последний мяч, четвертый, забил, как нетрудно догадаться, Калашников, признанный лучшим снайпером турнира.

Финал «Динамо» — «Кайрат» победителя в установленное регламентом время не выявил — 1:1. На гол Гладилина динамовцы ответили адекватно, счет сравнял Латыш. Арбитр встречи, назначив пенальти в ворота алма-атинцев, дал шанс хозяевам оставить приз в Москве. Николай Толстых (он достиг в карьере президентской должности, главы РФС) его не использовал. В послематчевой 11-метровой серии тренер «Динамо» Вячеслав Соловьев совершить экзекуцию Николаю не доверил. Пять пенальти реализовали его товарищи, столько же — соперники. Пошли по второму кругу, до первой осечки. Волгин забил Уварову, а динамовец Минаев промахнулся.

Победил «Кайрат», по мнению специалистов, заслуженно. На фоне московских клубов, выступивших по разным причинам не в оптимальных составах, выглядел он цельно, моментами мощно. Тренер Игорь Волчок, не один год возглавлявший «Локомотив», создал команду добротную. В ее составе поигравший за «Спартак» Гладилин, только что пополнил ее еще один спартаковец — Кокарев. Обратили на себя внимание Пехлеваниди, Штромбергер, Шох и Бердыев. «Отслужив» два года в ростовском СКА, он демобилизовался и вернулся в «Кайрат». Вы не ошиблись, тот самый Курбан Бекиевич Бердыев, один из лучших российских тренеров.

А упомянутый Уваров занял место в воротах «Динамо» в отсутствие заболевших Пильгуя и Гонтаря. Своего часа он дождется, закрепится в основе, со временем войдет в состав сборной СССР и станет участником ЧМ-1990. Карьеру завершит в Израиле. И «Спартак» играл без основного голкипера Дасаева. Ему аппендицит удалили. Не увидев нескольких игроков основы, спартаковские болельщики с любопытством наблюдали за новыми персонажами, среди которых и «лица кавказской национальности». Позже я их вам представлю.

Предсезонная миграция

Переходам футболистов мы уделяли внимание в тех случаях, когда они возбуждали общественное мнение: так называемые громкие переходы или совершенные (при попустительстве начальства) с нарушением действующей инструкции. Повод поговорить на эту тему сегодня есть: это попытки руководства ЦСКА переманить футболистов сборной СССР спартаковца Хидиятуллина и ростовчанина Андреева.

Версий (на уровне слухов и сообщений СМИ) об их уходе в ЦСКА высказывалось немало — разных, взаимно друг друга исключающих. Самая ранняя информация появилась 7 января в «Красной звезде». Редколлегия газеты попросила тренера армейцев Базилевича ответить на вопросы читателей. Приглашение Олег Петрович принял, рассказал о подготовке к сезону, разбитой на три этапа. Коротко изложил содержание занятий на каждом этапе, а когда дошел черед до самого волнующего вопроса, о новичках (поскольку речь ведем о военном ведомстве, правильнее именовать их новобранцами), огорошил поклонников новостью сногсшибательной, сенсационной: «Призван в армию и принят в команду Хидиятуллин». И тут же обрушил на не успевших переварить радостное известие читателей еще одно: «Мастер спорта международного класса, младший лейтенант Сергей Андреев переведен на новое место службы, в связи с этим он должен выступать за ЦСКА».

Не знаю, заметили ли поклонники армейские сомнение в словах тренера: вместо «будет выступать» произнес «должен выступать». Если действительно Базилевич не был уверен в благополучном решении вопроса о переводе Андреева из Северокавказского военного округа в Центральный клуб армии, скажу, зная развязку, основания для сомнений имелись.

Начну с самого нашумевшего, вызвавшего много кривотолков и возмутившего спартаковских болельщиков.

Хидиятуллин

Золотой медалист первого молодежного чемпионата мира-1977. Воспитанник снискавшего добрую славу ростовского спортинтерната. В 1976-м принят в «Спартак» и сразу стал своим, одним из ведущих. По стилю, пониманию футбола, если хотите, мировоззрению. Его переход в ЦСКА произвел эффект разорвавшейся бомбы. Как он мог, почему? Бродило, гуляло по Москве немало версий. Официальную озвучил глава футбольного ведомства Вячеслав Колосков: личную просьбу футболиста о переходе в армейский клуб уважили (то есть разрешили) Федерация футбола СССР и Управление. В народе поговаривали о размолвке с Бесковым. А промелькнувшее в СМИ сообщение о призыве футболиста в армию я не стал бы принимать всерьез.

Если бы на самом деле его намеревались «забрить в солдаты», ни Спорткомитет, ни какая-то футбольная федерация не посмели бы этому воспрепятствовать. Призыв в армию — дело государственной важности, цель прописана в Конституции: защита священных границ социалистического отечества. Ну а коль скоро спортивные ведомства рассматривали заявление игрока о переходе в ЦСКА, то о призыве речи идти не могло.

Впрочем, не вижу смысла обсуждать версии, коли можно обратиться к первоисточнику. Предлагаю ознакомиться с отрывком из интервью Вагиза Хидиятуллина журналисту Алексею Щукину («СЭФ» № 87, 2003): «Конфликт с Бесковым... Последней каплей стало подозрение, будто я продал игру «Карпатам»... . Я учился в институте и от призыва был закрыт. Но написал заявление: «Хочу служить в рядах Советской армии». Через сутки уже принимал присягу. Со временем понял, что совершил ошибку».

Бомбардира спасла... теща

Перед началом сезона прошелестели слухи о переходе форварда ростовского СКА, лучшего голеадора сезона-1980 Андреева в ЦСКА. Не беспочвенные. Послушаем футболиста: «Прямо на сбор в Кудепсту (черноморская база ростовчан. — Прим. А.В.) Базилевич автоматчиков за мной прислал, бросили в машину. Захожу в комнату, вижу спартаковца Сашу Сорокина. «О, и тебя забрали?» — «Я в ЦСКА ненадолго». — «Надеюсь, я тоже»... Теща прознала — накануне съезда КПСС создан специальный комитет. Любая жалоба рассматривается моментально. Она написала — и меня из ЦСКА отпустили» (А.Кружков, Ю.Голышак. «СЭ» от 23.09.2011).

История напоминает ту, что случилась 20 лет тому назад, весной 1961 года, когда из ростовского СКА пытались перевести в ЦСКА (его, кстати, тренировал Константин Бесков) звезду советского футбола Понедельника. В Ростове начались волнения. Испугавшись, что Дон выйдет из берегов, власти протрубили отбой. Понедельник вернулся в родной клуб, встреченный толпами поклонников, триумфатором.

А Сорокин отслужил в армии (в ЦСКА) год. С тех пор в высшей лиге его не видели.

«Куда же вы, форвард?»

Так озаглавил статью, опубликованную 27 января в ленинградской «Смене», Юрий Коршак. Главное действующее лицо — нападающий «Зенита» Швецов. Парень молодой, небесталанный, бронзу в «Зените» получил. Обратил на него внимание Бесков и на исходе года в сборную привлек, в турне по Южной Америке прокатил. Там, видимо, и договорились о переходе в «Спартак». Проблемы возникли. «Зенит» возражал, не отпускал, а парень в Москву рвался. Коротко излагаю содержание статьи Коршака.

После окончания сезона слух об уходе в «Спартак» сам игрок в телеинтервью опроверг: никуда, мол, не собираюсь, играть буду только в родном клубе. Однако после возвращения сборной из-за океана он в «Зените» не появился. Не пришел и на медицинское обследование перед первым домашним сбором, не было его ни на собрании команды, ни на церемонии вручения бронзовых медалей. И на тренировки не являлся. Не поставив известность руководство «Зенита», Швецов написал заявление о переходе в «Спартак». Рассматривалось оно 15 января на заседании СТК. Учитывая неспортивное поведение футболиста, сбежавшего из коллектива, в просьбе ему отказали, как и еще двум «зенитчикам» — Тимофееву и Мельникову, попросившимся в другие клубы.

На общем собрании команды эту троицу дисквалифицировали на год, а городской спорткомитет решение «Зенита» утвердил. История имела продолжение. Отдел спорта ВЦСПС потребовал пересмотреть вердикт СТК по поводу Швецова. Вновь собрали комиссию. Дебаты проходили бурно, заседали более трех часов. В итоге (под давлением свыше) переход Швецову в «Спартак» разрешили. Так в течение недели СТК в том же составе принял два противоположных решения по одному и тому же вопросу. А Управление футбола (начальник В.Колосков) и футбольная федерация (председатель Б.Топорнин), куда входит СТК, заявлявшие о бескомпромиссной борьбе с необоснованными переходами, промолчали. «Может быть, наконец прозвучит и их голос?» — задался вопросом в надежде услышать его Коршак. Не прозвучал.

Возможность такая была. Колосков, человек коммуникабельный, часто выступал в прессе и на телевидении, немало слов правильных говорил и темы, только что затронутой, касался. 26 января в «Комсомолке» начальник Управления, возмущенный большим количеством футболистов, решивших сменить клубы, обвинил их в «стремлении к наживе и легкой жизни». Так и сказал и пример привел. Один только. Уличил в этом грехе экс-спартаковца Булгакова. Будучи уже игроком «Кайрата», он, дабы улучшить материальное благосостояние, согласился пойти на понижение, снизить статус, сменить высшую лигу на первую и попросился в самаркандское «Динамо». Просьбу не удовлетворили.

Швецова начальник не назвал, хотя автор статьи в «Смене» форварда «Зенита» в подобном грехе (в СССР желание спортсменов жить лучше считалось страшным грехом) заподозрил: «Неужели за спортивной эмблемой именитого клуба («Спартака». — Прим. А.В.) он видит только квартирные удобства, премии и заграничные поездки? В такое не хочется верить».

Возникает вопрос, отчего в случае со Швецовым ни высшие футбольные инстанции, ни уважаемые люди, их возглавлявшие, не смогли защитить ими же созданные инструкции. Не потому ли, что решение приняли в других кабинетах, выше физкультурных расположенных?

О дисквалифицированных Тимофееве и Мельникове не забыл: руководство «Зенита» сменило гнев на милость. Обоих простили, одного раньше, другого позже.

И другие

Кавказцы в «Спартаке», о которых я давеча упоминал, это братья Мачаидзе, Гоча и Манучар, активные участники возникшего в прошлом году конфликта в тбилисском «Динамо». Уволенные из команды, доиграли сезон в «Пахтакоре», а новый встретили в «Спартаке». Участвовали в турнире «Недели», в кубковых поединках и чуть-чуть в чемпионате поиграли. Вскоре с ними расстались: группы крови разными оказались.

Еще несколько слов о переходах легальных, разрешенных. Укрепился ли чемпион? Киевляне заполучили от покинувших мир лучший «Карпат» Баля, Юрчишина и Думанского. Юрчишина болельщики увидели только в день открытия чемпионата. Вышел в основе, сыграл один тайм и больше в составе не появлялся. Думанского тренер стал подпускать во втором круге, преимущественно на замену. Провел 12 матчей (один полный), после чего с ним распрощались. Союз с Балем сложился счастливо. Андрей сразу стал своим в «Динамо» и в сборной, много медалей получил разного достоинства, в престижных списках не раз светился. Новой команде оставался верен.

Разгром «Карпат» довершило «Торпедо». По инициативе тренера Валентина Иванова пригласили из Львова Суслопарова (и его Бесков в сборную призывал) и еще четверых футболистов, игравших в высшей лиге. Самый из них заметный, Петраков, тоже покинул выпавший в первую лигу клуб — «Локомотив». Пятерка новичков закрепилась в основе, быстро прижилась и помогла команде выбраться из турнирных «трущоб», в коих по своей же вине оказалась.

Сменим пластинку

О необходимости расширения границ футбольного сезона говорили давно. Ближе к московской Олимпиаде (в 1979-м) от слов перешли к делу и запустили кубковый турнир на границе времен года — зимы с весной. Не всем это скоропостижное решение понравилось, о его негативных последствиях высказывались подопытные — руководители команд, тренеры и футболисты. Об их недовольстве и претензиях, во много с ними соглашаясь, я вас своевременно информировал.

В новом году границы сезона продолжали расширять: групповые турниры Кубка СССР отодвинули еще на неделю. Второе по значимости всесоюзное футбольное соревнование приняло старт 20 февраля, а через месяц, 22 марта (за три дня до открытия чемпионата), определились полуфиналисты. Такая спешка (создавалось впечатление, что футбольные деятели стремились как можно скорее отделаться от Кубка, чтобы под ногами не путался) вынудила тренеров пересмотреть планы весенней учебно-тренировочной работы. Не исключаю, что это обстоятельство и стало одной из причин отказа 14 команд высшей лиги от турнира «Недели».

Валерий Лобановский (Киев) и Нодар Ахалкаци (Тбилиси) — случай особый. Они не любили шагать в строю под звуки торжественного марша сводного оркестра и готовились по собственному разумению. Значительно сократилось и число весенних зарубежных вояжей в сравнении с предыдущими годами. Если в 1980-м часть тренировочных сборов провели за границами страны более половины клубов высшей лиги (10), то в нынешнем — только три. В первой половине февраля тбилисцы готовились в Югославии, ЦСКА — в Болгарии. В марте побывала там и «Кубань». Остальное время, как и прочие клубы, тренировались в стране, преимущественно на побережье Черного моря, а также в Закарпатье и Средней Азии, где зональный этап Кубка проходил.

Условия — погодные, бытовые и прочие — обычные. Отвлекаться не буду. В кубковом блоке, если случится что-то эксцентричное, не пройду мимо, помяну. А радостной вестью поделюсь сей же час. В прошлый раз, если помните, обещал о сюрпризе рассказать. На территории Грузии, в Алахадзе, для динамовских клубов базу новую строили, поговаривали, ультрасовременную, какой на юге еще не было. Полузащитнику московского «Динамо» Максименкову посчастливилось с полем поближе познакомиться. Был в восторге: «Поляна лучшая на южных базах, тренироваться на ней — одно удовольствие», — сказал корреспонденту.

А пока все как прежде, то есть худо: за 10 дней пребывания на первом сборе динамовцы накатали на автобусе добрую тысячу километров: туда (с места пребывания к тренировочному, простите за выражение, полю) и обратно. Но к следующему сбору, уверяли строители (зуб давали), будут жить в комфортабельном корпусе (удобства в помещении) базы Алахадзе с видом на море. И поле, что так Максименкову понравилось, под боком. Мечты сбываются. Как утверждал Владимир Владимирович Маяковский, назначенный лучшим поэтом советской эпохи, «и жизнь хороша, и жить хорошо».

Тренеры идут на поводу у игроков

Тренировались и играли под бдительным оком проверяющих товарищей. Практически все команды на виду, что значительно облегчало контроль за тренировочным процессом. Комплексные бригады глаз с них не спускали, в планах тренеров копались. До всего им было дело. Работу провели колоссальную, проконтролировали подготовку 42 клубов высшей и первой лиг. Недостатков обнаружили немало и подробно в отчетах начальству о них доложили. Помимо методических и прочих пробелов, акцентировали внимание на недопустимом пренебрежении к требованию резко увеличить объем и интенсивность занятий. «Многие тренеры боятся перегрузить игроков и идут у них на поводу», — стучали на тренеров контролеры.

Судя по результатам проверки, положение аховое: в 35 командах из 42 выявлены недостатки, требующие немедленного исправления. Отреагировали оперативно. И отличившихся отметили. Вскользь: «Только у семи команд: киевского и московского «Динамо», «Спартака», «Зенита», «Нефтчи», «Таврии» и хабаровского СКА, — учебно-тренировочная работа соответствует современным требованиям».

Вскоре поступило распоряжение: «В ближайшее время создать комиссии, в состав которых войдут наиболее квалифицированные футбольные специалисты. Они должны регулярно проверять повседневную работу в командах высшей и первой лиг».

Тщательный контроль за функциональным состоянием футболистов осуществляла еще одна армия контролеров, откомандированная на места дислокации команд. Такая практика применялась не первый год и неизменно сопровождалась угрозами: в случае невыполнения нормативов игроки не будут допущены к матчам Кубка и первенства СССР. Угрозу, хотя двоечников было немало, ни разу не осуществили. Особенность новой кампании заключалась в том, что угроз не последовало, а отстающим давали время на исправление ошибок.

Сдача зачетов началась в середине февраля, когда футболисты находились в процессе подготовки и лучших кондиций, естественно, не достигли. Поэтому не все справились с контрольными нормами четырех упражнений: бег на 30, 400, 3000 метров и пятикратный прыжок с места. Испытывали ребят в «нормальных» зимних погодных условиях — под дождем и снегом.

Бег на 30 метров позволял проверить скоростные возможности футболиста. Прежде секундомер включали как на легкоатлетических соревнованиях — с выстрелом стартового пистолета. Футбол — не легкая атлетика, специфика иная: игроки в ходе матча включаются в борьбу за мяч или совершают рывки не с низкого старта и когда необходимость возникает. Потому им позволили, начиная бег, самим запускать секундомер. Результаты, разумеется, оказались лучше прежних на 0,15-0,20 секунды. С другими дисциплинами дела обстояли неважно.

Пять подряд прыжков без разбега. Это упражнение, объясняли специалисты тренерам и футболистам, необходимо «для выявления скоростно-силовых возможностей мышц ног». Чтобы зачет получить, жалкую троечку, надо в сумме достичь результата 13,5 метра. Не меньше. Многие норму худо-бедно одолели, но и двоечников оказалось немало.

«Бег на 400 метров дает возможность определить различные стороны работоспособности футболиста», — цитата из методического пособия. Экзаменаторы установили проходной балл в пределах от 59 до 62 секунд. И здесь основная масса в заданный интервал уместились.

Кондиции футболистов — на среднем уровне

Тест на общую выносливость — бег на три километра. Зачетная норма от 11 до 11,5 минуты. Проверяющие результатом испытания удручены: мало кто в контрольное время уложился. Как же так, спросили у тренеров, ведь с работы над выносливостью следует начинать подготовку к сезону, это база, фундамент. Те оправдывались, ссылались на «специфику игровой деятельности во время подготовки», кое-кто жаловался на «завышенность» нормативов. Эти доводы отмел руководитель группы контролеров В.Климин, кандидат педагогических наук, занимавший должность старшего тренера Управления футбола. Одиннадцать с половиной минут, объяснял он оппонентам, это норма второго юношеского разряда или серебряный значок в комплексе ГТО. И молодые здоровые спортсмены обязаны при определенной подготовке справляться с нетрудным заданием.

Подытожив результаты проверки, Климин в докладной на имя начальства писал: «В целом сдача нормативов показала, что физические кондиции наших футболистов находятся в лучшем случае на среднем уровне. Мало кто сдал все нормативы на «хорошо» и «отлично».

Известно, что тренеры в подготовительную пору строят тренировки таким образом, чтобы футболисты достигли оптимальной формы (или близкой к ней) к началу чемпионата, а в ходе сезона ее поддерживали. Какой же смысл выявлять возможности игроков в феврале, за полтора месяца до открытия чемпионата, да еще под дождем и снегом? Ведь большинство матчей в году проходят в более благоприятных климатических условиях. Наверное, начальству так было удобнее: команды в предсезонную пору сосредоточены на недалеком друг от друга расстоянии, и нет необходимости мотаться по стране, огромной, безразмерной. А так по-быстрому провели мероприятие, галочку поставили — и с плеч долой. Не утверждаю, предполагаю.

Всем трудно в подготовительный период. И начальству, с которого более высокие инстанции по всей строгости спрашивали, всегда готовы были на ковер вызвать и шкурку (не одну) снять. О тренерах и футболистах говорить нечего. И арбитрам не позавидуешь. Они, судя по сообщениям из южных регионов, до седьмого пота пахали. Три сбора трехнедельных провели с семинарами и прочими делами. Ежедневно по восемь часов (при семичасовом рабочем дне в построившей социализм стране) трудились: теория, методика судейства, физическая и специальная подготовка, практика — товарищеские и официальные (Кубок СССР) матчи...

Но больше всего проблем у «Спартака» и тбилисцев. Помимо физических нагрузок, необходимости форсировать подготовку к началу марта, чтобы достойно выступить в двух еврокубковых турнирах, нагрузки, с физическими несопоставимые, — моральные, психологические. Ответственность за результат, необходимый для защиты чести советского футбола. Не только, берите выше — всего советского спорта и страны. Как наши клубы справятся с задачей государственной важности, узнаем в следующий раз.