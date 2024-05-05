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5 мая, 23:19

Тренер «Аль-Насра» — о Роналду: «Вы будете шокированы, если увидите, как он тренируется»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Аль-Насра» Витор Северино оценил работу форварда Криштиану Роналду на тренировках.

«Криштиану — лучший пример профессионального футболиста. Если вы увидите, как он тренируется, вы будете шокированы. Немногие футболисты так могут.Трудолюбие Криштиану, его уважение к другим и жажда победы — вот что сделало его великим человеком», — приводит слова Северино Al Nassr Zone.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне 39-летний португалец провел 40 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч и сделал 12 голевых передач.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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