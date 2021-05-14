Разные судьбы спартаковцев и тбилисцев

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть третья.

Почву для запуска очередного (44-го) советского первенства взрыхлили мы основательно: тренеры провели дома и на юге три подготовительных сбора, судьи — два, чиновники на собраниях и заседаниях изображали кипучую деятельность, диспетчеры составили расписание (не раз его измордуют), реформаторы, испытывавшие творческий зуд, «совершенствовали» Положение о чемпионате. Запустить его мог уже сегодня — в таком случае пришлось бы нарушить хронологический ход повествования. Делать этого не стал. Посему немедля приступлю к событиям, чемпионату предшествовавшим.

Март в Тбилиси — как сентябрь в Москве

До весенней еврокубковой сессии, четвертьфинальной, дошли «Спартак» в Кубке чемпионов и тбилисское «Динамо» в Кубке кубков. Начало марта — время для наших клубов на столь серьезном этапе неблагоприятное. Проснулись, правда, глаза протерли, но сырые еще, ни силенок не накопили, ни практики игровой. Чемпионат только в конце месяца начнется, а в зональных кубковых турнирах, где опыт какой-никакой можно обрести, не участвовали: заботливые начальники освободили их от предварительного этапа и пропустили сразу в восьмую часть финала. Причину довольно сомнительного решения непонятливым объяснили: «Для лучшей подготовки к ответственным международным соревнованиям».

Неужели замена официальных матчей полуфабрикатами, легкими спаррингами, способствовала более эффективной подготовке к евротурнирам? Время покажет. Оставалось его немного. Спартаковцы прибыли в Тбилиси за две недели до домашнего матча с мадридским «Реалом». Повезло с погодой: тепло, солнечно, сухо. «Как сентябрь в Москве», — не мог нарадоваться Николай Старостин. О гостеприимстве грузинском и говорить нечего — фирменное. В интервью местному журналисту Николай Петрович поблагодарил хозяев: «Мы весьма признательны тбилисским организациям за внимание и заботу, которыми нас окружили. Нам создали все условия для плодотворной работы и отдыха».

Тренировались на базе «Динамо» в Дигоми и матчи контрольные проводили, довольствовались спаррингами с участниками чемпионата Грузии. В Рустави обыграли «Металлург» (3:1), в Гори — «Дила» (4:2). Генеральной репетицией для обоих наших представителей в еврокубках стала их личная встреча, вызвавшая огромный интерес: на трибунах — 50 тысяч зрителей. Команды выставили боевые составы. Правда, в «Спартаке» отсутствовал прооперированный недавно вратарь Дасаев. Его заменил игрок молодежной команды Прудников. Тбилисцы были беспощадны к нему и к его товарищам — 5:0.

Спартаковское руководство обеспокоено не столько разгромным счетом (игра все же контрольная), сколько болезнью основных игроков: помимо Дасаева, под вопросом участие Родионова, получившего травму в матче с тбилисцами.

Соперника спартаковского я назвал, но не представил —

Его величество мадридский «Реал»

20-кратный чемпион, 14-кратный обладатель Кубка Испании и шестикратный — самого престижного на континенте клубного турнира, Кубка чемпионов. Первые пять выиграл подряд (1956-1960). Рекорд, по сей день никем не превзойденный.

«Реал» 80-х не сравним с тем бесподобным «пятидесятником», в составе которого блистали божественный Альфредо ди Стефано, венгр Ференц Пушкаш, француз польского происхождения Раймон Копа (Копашевски), уругваец Хосе Сантамария, свой, доморощенный Франсиско Хенто... По именам «Реал» и «разлива» 80-х неплох. Здесь футболисты сборной ФРГ (Штилике), Англии (Каннингем) и целая россыпь игроков испанской сборной — Хуанито, Камачо, Гальего, Сантильяна, Дель Боске, прославивший себя и сборную в качестве тренера уже в третьем тысячелетии. А тогда ценили его в стране за неуступчивость и жесткость, часто переходящую в иное качество. В текущем турнире его уже три раза удаляли с поля.

В новом сезоне дела у чемпиона не складывались, команда прозябала на шестой позиции и практически лишилась шанса на золото. Тренер, известный югославский специалист Вуядин Бошков, был на грани увольнения. Нервозная обстановка в команде сказывалась на ее боеспособности.

Испанская делегация (руководители «Реала», 17 футболистов, столько же журналистов печатных изданий, радио и телевидения и 75 туристов-болельщиков) прибыла в столицу Грузии в ночь на понедельник. Отдохнув, гости знакомились с городом, а вечером «Реал» тренировался на стадионе «Динамо». На следующий день соперники с двухчасовым интервалом провели заключительные занятия, примерно равные по времени и схожие по содержанию. Но кое-какую пищу для размышлений специалисты получили.

Спартаковцы напряжены, скованны, почти не улыбались, не шутили, двигались медленно. Создавалось впечатление, что занимаются не в удовольствие, а по принуждению. Чего не скажешь об испанцах. Тренировались в охотку, упражнения выполняли азартно, темпераментно, раскрепощенно, ни на секунду не умолкали: крики, шум, гам, подколки, шутки, смех... Скорости приличные, работа с мячом — ювелирная. Выводы делать рано, главное, в каком настроении на игру выйдут и что покажут.

Лучший на поле — Дасаев

В «Спартаке» новые лица — братья Мачаидзе и ленинградец Швецов. Дасаев — он провел до матча две или три тренировки — сумел убедить врача и тренера: к игре готов. Поверили, разрешили. Рисковали? Безусловно, но риск оправдался. А вернуть в состав Родионова эскулапы не смогли.

Москвичи сыроваты, испанцы на ходу, чемпионат у них в разгаре. Даже в «физике» наших превосходят. Стало ясно: на всю игру спартаковцев не хватит. Как поведут себя, как силы распределят? С первым судейским свистком забрали мяч, долго с ним не расставались, испанцев теснили. Активны дебютанты. Гоча Мачаидзе рвался вперед, комбинировал, на удар решился. Не попал. Агрессивен Швецов, он чаще других и угрожал воротам, и промахивался. Когда попадал, выручал вратарь.

Примерно полтайма встреча проходила в таком ключе. Что это — тренерская установка или игра ва-банк, желание, пока есть силы, забить, а там будь что будет? Возможно, то и другое. Минуте к 25-й «Спартак» стал проседать. Опытный соперник, почувствовав ослабление хватки (отнюдь не железной), оживился, задвигался. Несколько быстрых набегов с нацеленными передачами на забивного Сантильяну, за которым не успевали защитники, не завершились голом только из-за блестящей игры Дасаева. Он дважды с десятиминутным интервалом спасал от мощных ударов головой (этой частью тела голеадор забил немало мячей). Еще через пять минут из-за грубой ошибки Самохина Сантильяна остался с глазу на глаз с голкипером и теперь уже попытался забить ногой. Пробил сильно в угол, казалось, наверняка. Ан нет, Ринат, продемонстрировав изумительную реакцию, отвел мяч на угловой.

Во втором тайме гости — счет их вполне устраивал — игру стали успокаивать, то бишь «сушить». Москвичи заметно сникли, сподобились на один выстрел (опять Швецов), довольно опасный. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Испанцы, больше владея мячом, не пожелали форсировать события. Уверены, что дома свое возьмут — 0:0.

А что там тбилисцы в Лондоне? Расскажу пренепременно и с превеликим удовольствием. Но прежде оппонента представлю.

«Вест Хэм»

Родом из Лондона, возраст солидный, появился на свет в конце позапрошлого столетия, имя нынешнее получил в начале ХХ века. Вывеска, быть может, не очень звучная, не первый год во второй лиге в поте лица трудился. Как в Европу пробился? Так это же Кубок кубков, господа. Здесь кого угодно встретить можно. Попал сюда легально, потому как в финале Кубка Англии приложил «Арсенал», пребывавший в добром здравии. А между двумя матчами с грузинами предстоял ему второй подряд кубковый финал, на этот раз с «Ливерпулем».

До встречи с тбилисцами «молотобойцы» (так их на родине называли) убрали с дороги испанскую «Кастилию» и румынскую «Политехнику». У себя, в Лондоне, второе название оправдали сполна, расчленили их на мелкие части: испанцев — 5:1, румын — 4:0. Вообще, вторая английская лига, особенно ее верхушка, если и уступала ведущей, то ненамного. А «Вест Хэм» лидировал там с большим отрывом и практически обеспечил себе переход в элитную лигу. Так что недооценка «второклашки» могла дорого обойтись.

Кто вам сказал, что динамовцы его недооценивали? Ничуть. Готовились серьезно, судя по результатам контрольных игр, особенно со «Спартаком», были в порядке, что и доказали на лондонском стадионе «Аптон Парк».

«Вери-вери гуд, «Динамо»!»

Вышли на игру, уверенные в своих силах. Ахалкаци, давая установку, отказался от страховочных тактических вариантов, применяемых в Европе в гостевых матчах, когда инициатива добровольно отдается сопернику. Правда, поначалу пришлось тяжело. Хозяева оказали нешуточное давление на тбилисскую оборону. Помощь вратарю Габелии и защитникам — своевременную, квалифицированную — оказывали не только хавбеки, по мере необходимости и форварды.

Так продолжалось минут 15-20. Наши ребята, овладев мячом, искусно сбивали темп. Постепенно пружина стала распрямляться, и сорокатысячные трибуны увидели футбол, дотоле им неведомый. Такой исповедовало не одно поколение великолепных грузинских мастеров: темпераментный, технически безупречный, с каскадом возникавших на разных участках поля нестандартных, остроумных, ажурных комбинаций. Англичане, футболисты на поле и зрители на трибунах — в недоумении. Защитники в панике, сбились на отбойную игру, нарушились связи между звеньями.

Пример товарищам подал капитан Чивадзе, умело руководивший обороной. Как только возникла возможность, он, продемонстрировав отточенную технику, ворвался во владения соперника и метров с 25-27 прекрасным крученым ударом вогнал мяч в ворота голкипера Паркса. Гол раскрепостил, добавил уверенности. Чивадзе, Кипиани, Дараселия, Гуцаев разыгрывали изящные многоходовки, одну из которых завершил Гуцаев.

Гол Кросса на 54-й минуте вновь возбудил притихшие было трибуны. Ненадолго. Минуты не прошло, как Шенгелия восстановил разницу в счете, а еще минут через десять он же, получив филигранный пас от Кипиани, сыграл по-гроссмейстерски: проник в штрафную, сделал паузу, выманил на себя вратаря, а когда тот поддался на уловку, отправил мяч в дальний угол — 4:1. Зрители, испытав эстетическое наслаждение, воздали гостям должное: сквозь аплодисменты доносились крики ценителей искусства: «Вери-вери гуд, «Динамо»!»

Через две недели — ответные встречи. Исход их ясен, к гадалке не ходи. «Спартаку», который отправится в Мадрид с пустой кошелкой и без гроша в кармане, ловить там нечего. Чего не скажешь о тбилисцах, вернувшихся из Лондона с солидным уловом. И в Мадриде за «Спартак» поболеем, и в Тбилиси «Динамо» поддержим. Чуть позже. А пока, строго следуя сознательно избранному хронологическому ходу событий, предлагаю отправиться в Симферополь. «С какого перепугу?» — спросите. Объясняю: в Крыму, в Симферополе, в промежутке между двумя еврокубковыми встречами состоится еще один кубковый матч, советский, рожденный по инициативе «Комсомольской правды» —

Кубок сезона

Ныне Суперкубком именуют. А как иначе, коли в распрекрасной жизни нашей — все «супер», все в превосходных степенях. Куда ни плюнь, в «звезду» какую-нибудь непременно попадешь или в легенду живую. Из массовки спортивной, «сериальной», попсовой, тусовочной, бомонда...

Ну да ладно. Кубок сезона, едва свет увидев, чуть было дуба не дал. Возможно, вы о нем уже забыли. Так я напомню. Более трех лет после первого матча прошло. В 1977-м обладатели Кубка СССР, динамовцы Москвы, обыграли чемпиона — киевлян. И вот снова золотой Киев сошелся с владельцем «хрусталя», на сей раз — с «Шахтером». Место встречи назвал, время — 17 марта.

Город выбран не случайно. Симферопольская «Таврия» в первый (и единственный) раз высшую лигу посетила. Ажиотаж в городе возрастал по мере приближения чемпионата, назначенного на 25 марта. К этой дате реконструировали стадион «Локомотив». Энтузиазм зашкаливал: наряду со штатными рабочими трудилась поощряемая в стране советской бесплатная рабсила — студенты, «добровольцы»... «Вкалывали» (простите за выражение) в стахановском режиме и сдали стадион, обновленный, похорошевший, помолодевший, на две недели раньше срока — 10 марта. «Приемная комиссия оценила работу на отлично», — радостно оповестила в день игры жителей города «Крымская молодежь». И подробностей добавила: отремонтировали раздевалки, судейскую комнату, комментаторские кабины, привели в порядок трибуны, места для зрителей (а раньше как было?), увеличили мощность освещения...

В Симферополь, придав весомость матчу, прибыл начальник Управления футбола Вячеслав Колосков, он же вице-президент ФИФА. До начала игры начальник провел пресс-конференцию и подробно ответил на вопросы журналистов. Затем состоялся физкультурный парад. Открыли его мотоциклисты. Отравляя вокруг воздух, со страшным шумом пронеслись по гаревой дорожке с флагами всех союзных республик и ведущих спортивных обществ. Завершили парад под аплодисменты зрителей красочные показательные выступления спортсменов. Аплодисменты перешли в бурные, когда главный редактор «Комсомольской правды» В. Киселев вручил приз (хрустальную вазу) Блохину, забившему очередной юбилейный гол. Выступления лучших людей города (им тоже аплодировали, мне кажется, без особого энтузиазма), опускаю.

Много заслуженных мастеров, ветеранов футбола, пригласили местные организации на игру. Им предложили предсказать счет предстоящего поединка. Подавляющее большинство (19 человек) были уверены в победе киевлян, и только трое поставили на «Шахтер». Реакция Виктора Носова, тренера «угледобытчиков»: «Этот прогноз не расхолодил ребят, напротив, уязвил их самолюбие, подогрел их пыл, усилил желание доказать, что способны дать бой».

Игра получилась весенней, едва «позеленевшей», с техническими огрехами, но с избытком энтузиазма, решимости, упорства, желания бороться и победить. Более мастеровитые киевляне имели преимущество, моментами заметное, а забили всего один мяч (Бойко незадолго до перерыва) — «виной» тому самоотверженная, грамотная, мастерская игра вратаря горняков Чанова-младшего, Виктора.

У его визави Роменского работы поменьше, а когда ошибся (пятясь, столкнулся со своим защитником), соперник его наказал. Старухин, увидев никем не опекаемого партнера, немедля ему «ценную бандероль» отправил. Партнер (Кравченко), принял посылку, «расписался» в получении: закатил мяч в пустые ворота — 1:1. Эти цифры до конца основного и дополнительного времени не изменились. Когда дело дошло до пенальти, игроки обеих команд выказали недюжинные снайперские способности: выбили девять из десяти. Только Старухину не удалось переиграть искупившего вину перед товарищами Роменского. В соревновании стрелков по семиметровой мишени верх взяли киевские снайперы — 5:4.

Специальное жюри назвало лучших игроков встречи. Ими стали киевлянин Бессонов и голкипер «Шахтера» Чанов. Лобановский доволен. Он поблагодарил коллегу, Виктора Носова, и его команду за хорошую игру. «Матч удался, — сказал Валерий Васильевич на пресс-конференции, — хотя были в нем ошибки и просчеты... Единственное, что хочется пожелать организаторам Кубка сезона, — это пересмотреть формулу розыгрыша. На мой взгляд, оптимальная формула — это два матча, дома и в гостях. А лучший срок — март». Носов с Лобановским в целом согласен, но предложил играть осенью, после окончания сезона.

Матч завершился, а праздник продолжился. Футболистов, организаторов матча, почетных гостей и журналистов пригласили в Крымский драмтеатр имени Максима Горького. В представлении приняли участие популярные артисты Ролан Быков и Юрий Богатырев, композитор Георгий Мовсесян, комментатор Николай Озеров...

Впервые в полуфинале

Англичане, получив трепку на своем стадионе, прибыли в Тбилиси, ни на что не рассчитывая.

На предматчевой пресс-конференции коуч Джон Лайол вел себя миролюбиво, обещание после случившегося в Лондоне дать бой и сделать невозможное возможным восприняли бы по меньшей мере неудачной шуткой. Шутить он не думал, а что думал, сказал:

— Нам надо играть как можно лучше. Это необходимо, ибо долг платежом красен: ваша команда понравилась лондонскому зрителю, почему бы нашей команде не понравиться тбилисцам?

— Вы намекаете на реванш? — раздался голос из зала.

— Реванш никогда не исключен, но вряд ли он на сей раз что-либо изменит. После поражения со счетом 1:4 у нас шансов нет. А возможностью сыграть раскованно воспользуемся.

В стане динамовцев — спокойствие и концентрация. Сделав дело в Лондоне, ребята не позволили себе расслабиться. Понятно, имея три мяча в запасе, трудно сохранить боевой настрой и показать игру, потрясшую англичан. Выдать в двухнедельном промежутке два подряд гениальных матча, даже имея в составе гениальных футболистов, мало кому удавалось, если вообще удавалось. Да и подкорка не дремала.

Обе команды понимали — исход поединка предрешен. Это чувствовалось в первые четверть часа. Велась позиционная не борьба даже — игра. Спокойная, размеренная, без взаимных угроз. Первыми не выдержали хозяева. Вести себя так, словно на дипломатическом приеме, да еще перед десятками тысяч страстных своих поклонников динамовцы не имели права. Люди этого бы не поняли.

Взвинтили темп, перевели игру к чужим воротам и стали реально им угрожать. Вратарь Паркс весь в работе, расчетлив, подвижен, точен на выходах. Но сказать, что спасал, вытаскивал безнадежные мячи, не скажешь: соперники повода не давали. В первом тайме. Во втором Паркс доказал, что не зря ест свой трудный, пропитанный соленым потом вратарский хлеб. Вот он своевременным и смелым броском снял мяч с ноги изготовившегося к удару Шенгелии. Затем в изумительном полете дотянулся до мяча, направленного Кипиани в «девятку». А вскоре вновь не позволил забить Давиду, проникшему в одиночестве в штрафную.

Класс тбилисцев сказывался, англичан они явно переигрывали, моментов для взятия ворот создали вдоволь. Почему не забили? Не хотелось бы отделаться банальным «не повезло». Но ничего другого, вы уж извините, сказать не могу. Такую расточительность судьба, восприняв как личное оскорбление, обычно наказывает. Так случилось и в этот раз. За три минуты до конца наказал хозяев вышедший на замену Пирсон. 0:1 в матче и 4:2 в поединке. Впервые тбилисцы достигли полуфинала. Это главное, но осадок неприятный остался.

«Вели себя как ангелы»

С «Динамо» все было ясно до игры. А «Спартак»? Вы считаете, сохранял шанс в Мадриде? По тому, как матч складывался, и выиграть мог. Сыграл, надо сказать, выше уровня, на какой в это время был горазд, и приятно удивил своих поклонников. В чем-то можем провести параллель с тбилисским матчем. «Спартак», как и динамовцы, пожалуй, более откровенно и грубо оскорблял судьбу. Удивительная трансформация произошла с ним всего-то за полмесяца. В Мадриде напомнил себя сезона чемпионского, 1979-го.

На протяжении большей части встречи был активен, стремительно и большими силами переходил от обороны к атаке и наоборот. Продемонстрировал почтенной мадридской публике и огромной телеаудитории скоростные комбинации, технически добротные, изобретательные, да просто красивые, завораживающие. Единственный, но весьма существенный недостаток — не хватало восклицательного знака, результативной концовки. Только верных моментов (у нас их называют стопроцентными) запороли ребята, по подсчетам советских журналистов, аж шесть (испанская газета АВС насчитала четыре). Перечислю.

Вторая минута. Швецов получил передачу от Гесса настолько удобную, что оказался лицом к лицу с вратарем. Но вдруг оробел, пробил не так, как было нужно и как умел. Где-то в середине тайма защитники «Реала» не уследили за молниеносной трехходовкой Калашников — Черенков — Калашников и позволили спартаковцу пообщаться с вратарем Рамоном без свидетелей. Калашников мог бить на выбор — влево, вправо, низом, верхом. Как угодно. Решил верхом. Его право, хозяин — барин. Но почему так сильно? И поточнее бы. Мяч просвистел значительно выше перекладины.

Еще одна «стенка»: Гаврилов — Родионов. Теперь уже Родионов скопировал удар Калашникова. Затем настал черед Гаврилова оскорблять ни в чем не повинную Фортуну (она все еще продолжала улыбаться нашим парням) и издеваться над своими болельщиками. Получив передачу из глубокого тыла, Юрий приблизился к Рамону, осмотрелся, оценил позицию (что там оценивать — идеальная, завершать надо бы). Оценивал долго, а голкипер, улучив момент, вышел из ворот, сократил дистанцию и без труда выиграл поединок. Через несколько минут Сидоров вывел того же Гаврилова на беспроигрышную позицию, дал возможность товарищу исправиться. Товарищ, теперь уже в спешке, хотя никто его не торопил, и вовсе в мишень не попал.

Это я спартаковские моменты перечислил. Игра, однако, на встречных курсах проходила. И «Реал» на отдельных отрезках давил, возможностей превосходных создал достаточно, как минимум 90-процентных. Дасаев, как и в Тбилиси, с блеском их ликвидировал. До тех пор, пока судьба, выведенная из себя, не решилась наказать москвичей за непочтительное к себе отношение. На 70-й минуте Исидро пробил из пределов штрафной мощно и точно. Такие мячи не берутся. Даже Дасаевым. Практически мало что изменилось, «Спартаку» все еще один гол нужен: счет 1:1 в его пользу. Фортуна, проявив терпение, предоставила гостям еще один отличный шанс, теперь уже Шавло. Оказавшись в позиции, из которой только что забил испанец, он оплошал.

Тут уж Фортуна (к ней претензий быть не может, она сделала что могла), извините за грубое слово, «психанула»: не хотите, так получайте. Удар головой Сантильяны с близкого расстояния (тоже из разряда неберущихся) Дасаев каким-то чудом парировал, а везунчик Исидро отправил второй мяч в московские ворота мимо распластавшегося на траве вратаря — 0:2. Минут десять до конца оставалось, но уже ни сил (главным образом моральных), ни возможностей изменить результат не оставалось.

Бесков раздосадован. «Моя команда еще не в лучшей форме и играет пока на 60 процентов своих возможностей», — сказал после игры, немало удивив журналистов. Небось подумали, а как же играет она «стопроцентная»? Бошков признал: «Мы выиграли благодаря ошибкам нападающих «Спартака».

В таком примерно духе высказались испанские СМИ. El Pais: «Спартаковцы играли в хороший и скоростной футбол. Большую часть матча они господствовали в середине поля и показали коллективный, организованный футбол. Но, не использовав выгодные возможности, упустили победу». О неумении гостей реализовывать ими же созданные моменты писали многие испанские издания, а Marca вынесла на первую полосу крупный заголовок «Спартаковцы вели себя перед воротами «Реала» как ангелы». Обозреватель газеты Diario 16 высказался лаконично: «Спасибо Гаврилову!» Благодарность и другие спартаковцы заслужили.

Разными оказались у наших клубов еврокубковые судьбы. Вытянув трудный жребий, «Спартак» из чемпионского турнира выбыл. Проводим его, обнажив головы, со скорбными лицами и черными на рукавах повязками. К этому в стране были готовы по окончании первого матча в Тбилиси. Но после того, что произошло на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», стало несказанно обидно. По игре он не заслуживал поражения. Однако винить в проигрыше некого. Нет худа без добра: теперь сосредоточится на делах домашних и наверняка попытается вернуть себе утерянный чемпионский титул. Если Киев и кто-нибудь еще не станут возражать. Да и Кубок все еще в пределах досягаемости.

С тбилисцами не прощаемся, пошумят в Европе. Ежели преодолеют еще одно препятствие и пригласят на финальную игру, за нами не заржавеет.