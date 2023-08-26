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Сегодня, 17:35

В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана: «Стратегия клуба не должна зависеть от физических лиц»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос журналистов о будущем главного тренера команды Сергея Юрана.

— Входит ли Юран в долгосрочную стратегию клуба?

— Стратегия не должна зависеть от физических лиц. Неважно, кто чем занимается. Стратегия на то и стратегия, что она не зависит от физических лиц, а зависит от клуба и региона. Поэтому говорить о том, вписывается ли Юран, Мелик-Гусейнов или Кондратов, неверно.

Председатель совета директоров нижегородцев Дмитрий Кондратов отметил, что клуб пока не собирается отправлять Юрана в отставку.

— Резких движений не будет, — заявил Кондратов. — Мы будем смотреть. Сейчас сложная неделя. По итогу трех матчей мы снова сядем и поговорим. Уволить тренера — самый простой выход. Всегда надо понимать, к чему мы идем и чего хотим. У меня к Сергею Николаевичу только положительные эмоции. Никаких вопросов к нему на данный момента нет.

Сергей Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками в 5 матчах.

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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
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