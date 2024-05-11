Жена Мюллера отписалась от него в соцсетях и удалила совместные фотографии
Супруга полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера Лиза отписалась от него в соцсетях и удалила большинство совместынх фотографий.
Пара в браке уже 15 лет. Вместе с ф ониутболистом владеют конным заводом недалеко от Оттерфинга (30 километров к югу от Мюнхена).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
3
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|3 : 2
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|1 : 1
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 0
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1
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