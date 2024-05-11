Жена Мюллера отписалась от него в соцсетях и удалила совместные фотографии

Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Он является 12-кратным победителем бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии немец выиграл золото чемпионата мира в 2014 году и стал обладателем «Золотой бутсы» чемпионата мира 2010 года.