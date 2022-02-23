«Спартак» поздравил Валерия Шмарова с днем рождения

«Спартак» поздравил советского и российского нападающего Валерия Шмарова с днем рождения.

«Валерию Шмарову — 57! Поздравляем Валерия Валентиновича с днем рождения, желаем крепкого здоровья и вспоминаем его великий чемпионский гол в ворота киевского «Динамо», — говорится в сообщении в Twitter.

Валерию Шмарову — 57! ?



Поздравляем Валерия Валентиновича с днём рождения, желаем крепкого здоровья и вспоминаем его великий чемпионский гол в ворота киевского «Динамо»! ? pic.twitter.com/jutrNkctwL — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 23, 2022

В 1987 году Шмаров перешел в московский «Спартак» из «Факела», в котором успешно отыграл 5 лет, дважды став чемпионом, отметившись в предпоследнем матче чемпионата 1989 года на 90-й минуте «золотым голом» в ворота киевских динамовцев.

В 1991 году футболист уехал в Германию, где три сезона отыграл за «Карлсруэ». В 1995 перешел в «Арминию», которая по итогам сезона вышла из региональной Оберлиги во вторую Бундеслигу. Однако сезон ничего не дал, и после этого принял решение вернуться в Россию. «Спартак» выкупил трансфер у «Карлсруэ», оперативно заявив игрока на чемпионат.

Сезон 1995 года для Шмарова в «Спартаке» выдался удачным: 16 мячей в 20 матчах (3-е место в споре бомбардиров). В 1996 году уехал играть в Южную Корею, где провел всего 3 месяца.

Нападающий завершил профессиональную карьеру в 2002 году.