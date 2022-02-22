Уфимец и два спартаковца попали в рейтинг лучших бомбардиров Европы

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий. Россию в ней представляет «Спорт-Экспресс».

Сейчас в конкурсе лидирует Роберт Левандовски. У идущего первым нападающего «Баварии» 56 баллов — он забил 28 мячей в чемпионате Германии.

66-е место делят Гамид Агаларов («Уфа»), Шамар Николсон («Шарлеруа»/«Спартак») и принадлежащий красно-белым Гус Тил («Фейеноорд»). Все они забили по 13 мячей и набрали по 19,5 балла. Сегодня это минимальный показатель, позволяющий попасть в список. На следующей неделе он поднимется до 20 баллов.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.