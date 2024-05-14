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Сегодня, 08:25

Каземиро и Фернандеш могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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Клубы чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к игрокам «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Бруну Фернандешу, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, представители Каземиро уже начали переговоры с клубами саудовской про-лиги. Манкунианцы готовы провернуть сделку в начале летнего трансферного окна. При том клуб не будет настаивать на уходе бразильца, если тот изъявит желание выступать и дальше за «красных дьяволов».

В случае с Фернандешем руководство «Манчестер Юнайтед» готово пойти на переговоры лишь в случае получения исключительного предложения. В клубе считают португальца важнейшим игроком на поле.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний Каземиро сыграл в 23 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт бразильца с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

В активе 29-летнего Фернандеша 33 сыгранные встречи в чемпионате Англии, в которых ему удалось забить десять голов и отдать семь результативных передач. Соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до окончания сезона-2025/26.

Бруну Фернандеш
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
2
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 36 16 6 14 52-56 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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26 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 0 : 1
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 3 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Джон Макгинн

Джон Макгинн

Астон Вилла

 34 1 8
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