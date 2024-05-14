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Сегодня, 09:15

Елагин — о Тюкавине: «Я бы его не переоценивал. Косте предстоит непростой период»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина. В текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина 17 голов и 10 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

— Для вас уже сейчас очевидно, кого признают лучшим игроком чемпионата?

— Намекаете на Тюкавина?

— Да.

— По поводу Константина могу сказать только одно. Я очень рад, что именно в «Динамо» появилась такая звездочка. Причем наш парень, российский, а не бразилец. Но я бы его пока не переоценивал.

— Вот как?

— Ситуация сложная. Наши футболисты не имеют возможности играть в еврокубках. Для Тюкавина наступит непростой период. Ему ни в коем случае не стоит опускать рук и четко отдавать себе отчет: нельзя почивать на лаврах. Я понимаю, что говорю сейчас довольно очевидные вещи. Но именно в этой простоте и кроется ловушка! С одной стороны, ты на взлете, материально обеспечен, тебя хвалят. И вроде бы некуда стремиться... А стремиться всегда есть к чему! Жизнь на месте не стоит. Нужно готовить себя к большим вызовам, к большой игре. Все зависит только от Константина.

Константин Тюкавин. «Я бы не переоценивал Тюкавина. Кокорин — талант от Бога, а чего он добился?» Разговор с Елагиным о «Динамо»

ФК Динамо (Москва)
Александр Елагин
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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