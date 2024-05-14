Елагин: «Кокорин не реализовал свой талант даже на четверть»
Известный комментатор Александр Елагин считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин не реализовал свой талант.
— Вопрос про динамовского форварда. Не так давно бывший спортивный директор бело-голубых, лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко заметил: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но Константин добьется в своей карьере большего».
— Здесь все познается в сравнении целей, которых тот или иной футболист достиг, — сказал Елагин «СЭ». — Ну вот чего достиг Кокорин, по большому-то счету? Для меня Александр один из самых талантливых российских игроков последних лет. Это футболист от Бога! Ну и что? Где он, что он? Как он растратил свой потенциал? И таких примеров немало. Я вам могу назвать просто сумасшедшего таланта. Но вы его, возможно, и не знаете.
— Назовите.
— Константин Коваленко.
— Бывший форвард «Черноморца», «Жемчужины», который имел проблемы с режимом и дисциплиной?
— Вот видео матчей с его участием, наверное, можно найти. Парень родом из Белоруссии. Играл в Сочи, Новороссийске, Раменском. Я его считаю безумным талантом! Но как он его раскрыл? Видите, у каждого в жизни свои цели и задачи... Он вполне мог играть в сборной России, за рубежом. Ну и что? В моей памяти он остался сумасшедшим талантом, как и Кокорин. Не более того.
— Кокорин все-таки выступал на чемпионате мира и Евро.
— Да. Но при этом^ считаю, не раскрыл свой потенциал даже на четверть! Не реализовал свои способности. Ну и какая тогда цена его таланту? Можно сколько угодно говорить, что он был по своим качествам сильнее Тюкавина. Ну и что? Спорт — это результат, достижение целей. Сейчас у Тюкавина есть шанс стать чемпионом страны с «Динамо». Посмотрим. Может быть, он еще сверкнет и за рубежом. Мне опять приходится говорить банальные вещи, но все тут зависит исключительно от Кости.
С другой стороны, может, Кокорин и доволен своей жизнью... Я с ним не общался. Может, ему до фонаря, что мы сейчас считаем, на сколько процентов он раскрылся. Как и Федя Смолов. Повторю свою мысль. Обидно, когда игрока срезают травмы... Но тут-то другой случай.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4