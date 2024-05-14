Елагин: «Кокорин не реализовал свой талант даже на четверть»

Известный комментатор Александр Елагин считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин не реализовал свой талант.

— Вопрос про динамовского форварда. Не так давно бывший спортивный директор бело-голубых, лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко заметил: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но Константин добьется в своей карьере большего».

— Здесь все познается в сравнении целей, которых тот или иной футболист достиг, — сказал Елагин «СЭ». — Ну вот чего достиг Кокорин, по большому-то счету? Для меня Александр один из самых талантливых российских игроков последних лет. Это футболист от Бога! Ну и что? Где он, что он? Как он растратил свой потенциал? И таких примеров немало. Я вам могу назвать просто сумасшедшего таланта. Но вы его, возможно, и не знаете.

— Назовите.

— Константин Коваленко.

— Бывший форвард «Черноморца», «Жемчужины», который имел проблемы с режимом и дисциплиной?

— Вот видео матчей с его участием, наверное, можно найти. Парень родом из Белоруссии. Играл в Сочи, Новороссийске, Раменском. Я его считаю безумным талантом! Но как он его раскрыл? Видите, у каждого в жизни свои цели и задачи... Он вполне мог играть в сборной России, за рубежом. Ну и что? В моей памяти он остался сумасшедшим талантом, как и Кокорин. Не более того.

— Кокорин все-таки выступал на чемпионате мира и Евро.

— Да. Но при этом^ считаю, не раскрыл свой потенциал даже на четверть! Не реализовал свои способности. Ну и какая тогда цена его таланту? Можно сколько угодно говорить, что он был по своим качествам сильнее Тюкавина. Ну и что? Спорт — это результат, достижение целей. Сейчас у Тюкавина есть шанс стать чемпионом страны с «Динамо». Посмотрим. Может быть, он еще сверкнет и за рубежом. Мне опять приходится говорить банальные вещи, но все тут зависит исключительно от Кости.

С другой стороны, может, Кокорин и доволен своей жизнью... Я с ним не общался. Может, ему до фонаря, что мы сейчас считаем, на сколько процентов он раскрылся. Как и Федя Смолов. Повторю свою мысль. Обидно, когда игрока срезают травмы... Но тут-то другой случай.