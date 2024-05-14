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Елагин: «Динамо» — русский «Байер»? Это по меньшей мере смешно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор, болельщик «Динамо» Александр Елагин в интервью «СЭ» высказался о золотой гонке в РПЛ.

По итогам 28 туров в чемпионате России лидирует «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит» (51), «Краснодар» —  третий (50).

— Не считаете, что после сумасшедших побед над «Балтикой» и «Сочи» будет просто несправедливо, если «Динамо» не станет чемпионом? — первый вопрос Елагину.

— Сейчас очень рано говорить о чемпионстве бело-голубых. Я безумно рад победе над «Балтикой». Даже написал СМС Диме Скопинцеву, поздравил его с таким успехом, с тем, что у команды есть характер. Забить два мяча после 90-й минуты дорогого стоит. Перевернули игру, это прекрасно! Но делать глобальные выводы преждевременно. Подопечным Марцела Лички еще предстоят две тяжелейшие игры — с «Крыльями» дома и с «Краснодаром» на выезде. Пока можно констатировать лишь локальный успех.

— Но вы согласны, что по эмоциям, которые бело-голубые дарят футбольной общественности, они заслуживают золота больше, чем «Зенит» и «Краснодар»?

— Да я бы так не сказал. У «Краснодара» свои проблемы, которые решает такой фанатичный руководитель, как Сергей Галицкий. О таком топ-менеджере можно только мечтать. Человек из воздуха сделал команду, которая сейчас уже борется за чемпионский титул. Восторг! А когда ты меняешь тренера по ходу чемпионата, это порой довольно непредсказуемая история. Не все проходит гладко. Но я все равно полагаю, что все три претендента на золото имеют примерно равные шансы.

 
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— Разве?

— Понятно, что на бумаге теперь все зависит от «Динамо». Все в руках и ногах москвичей. Характер они в нескольких матчах действительно проявили. Но что будет дальше, на финишной прямой?

— А ведь «Динамо» уже стали называть русским «Байером».

— Ну нет, о чем вы говорите? Это по меньшей мере смешно. Конечно, матч с «Балтикой» получился великолепным, с потрясающей драматургией. Но, знаете, таких игр в истории футбола было немало. Они всегда остаются в памяти, ими восторгаются. Когда команда уступает, а потом за пару минут все переворачивает — это, конечно, воспринимается в каком-то фантастическом свете. Но утверждать, что будет несправедливо, если «Динамо» не доедет до золота... Спорт вообще несправедливая штука. Порой ты сталкиваешься в нем с метафизическими вещами, которые объяснить просто невозможно!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Елагин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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