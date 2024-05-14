В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Нгамале

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта с полузащитником Муми Нгамале.

Ранее «СЭ» сообщил, что у Нгамале активировалась опция продления контракта с клубом еще на один сезон.

«У Муми есть соответствующая опция, она реализуется через инициативу одной из сторон. Клуб эту инициативу обязательно проявит. Вчера днем мы подали уведомление о продлении контракта», — сказал Пивоваров «СЭ».

Нгамале в этом сезоне провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.