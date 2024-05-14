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VI Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая

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Кубок Льва Бурчалкина.

Соревнование состоится в обновленном формате. В нем впервые примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. Состязания пройдут в два этапа: групповой и плей-офф.

Бороться за Кубок Льва Бурчалкина будут футболисты не старше 13 лет из восьми команд семи стран: «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (Россия). Местом проведения турнира станет футбольный стадион «Алмаз-Антей».

17 мая в 9.30 по московскому времени перед официальной церемонией открытия стартует специальная экологическая акция «Дерево дружбы». Футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат», впервые принимающие участие в турнире, высадят деревья на Аллее мира и дружбы в саду «Спартак». В 10.00 мск начнется торжественная церемония открытия турнира, а в 10.45 мск — матч открытия группового этапа. Первыми в борьбу за главную награду вступят команды «Алмаз-Антей» и «Фенербахче С.К.». Игры будут идти весь день, начало последней запланировано на 19.30 мск.

Во второй соревновательный день состоятся матчи группового этапа и плей-офф. Начало первой игры запланировано на 10.00, последней — на 18.45. В этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трех до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут).

В заключительный день турнира (19 мая) соревнования начнутся с 10.00 мск. Финал стартует в 13.45. Награждение победителей и торжественная церемония закрытия пройдут в 15.20.

Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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Динамо – Кр. Советов
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