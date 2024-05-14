VI Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая
Соревнование состоится в обновленном формате. В нем впервые примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. Состязания пройдут в два этапа: групповой и плей-офф.
Бороться за Кубок Льва Бурчалкина будут футболисты не старше 13 лет из восьми команд семи стран: «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (Россия). Местом проведения турнира станет футбольный стадион «Алмаз-Антей».
17 мая в 9.30 по московскому времени перед официальной церемонией открытия стартует специальная экологическая акция «Дерево дружбы». Футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат», впервые принимающие участие в турнире, высадят деревья на Аллее мира и дружбы в саду «Спартак». В 10.00 мск начнется торжественная церемония открытия турнира, а в 10.45 мск — матч открытия группового этапа. Первыми в борьбу за главную награду вступят команды «Алмаз-Антей» и «Фенербахче С.К.». Игры будут идти весь день, начало последней запланировано на 19.30 мск.
Во второй соревновательный день состоятся матчи группового этапа и плей-офф. Начало первой игры запланировано на 10.00, последней — на 18.45. В этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трех до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут).
В заключительный день турнира (19 мая) соревнования начнутся с 10.00 мск. Финал стартует в 13.45. Награждение победителей и торжественная церемония закрытия пройдут в 15.20.
Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4