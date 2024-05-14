Елагин — о «Зените»: «Ставка на бразильцев — глобально путь в никуда»
Комментатор Александр Елагин считает, что сейчас, когда Россия находится в международной изоляции, нужно вкладывать серьезные средства в детско-юношеский футбол.
— Что сейчас происходит с командой Семака? Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?
— Во-первых, пока рано хоронить этот «Зенит». Он еще может стать чемпионом. Что касается бразильцев... Ну вот такую стратегию выбрал клуб. У спонсора деньги есть, питерцы могут приобретать южноамериканцев. Почему нет? — сказал Елагин «СЭ».
Другое дело, что сейчас, когда мы не играем в еврокубках, настало подходящее время вкладывать средства в детско-юношеский футбол! Надо поднимать наших ребят, готовить их. Рано или поздно нас вернут в европейский и мировой футбол. Надо быть готовыми. Уверен, Россия очень богата на таланты. Только копни! Просто нужно этим заниматься, работать, а не привозить готовых исполнителей из-за бугра. Я считаю, что это для отечественного футбола — путь в никуда. Да, в краткосрочной перспективе может выстрелить для одной команды. Но глобально...
Везде есть будущие Тюкавины, Скопинцевы. В Питере прекрасно работают школы. Там свои традиции. «Смена»! Просто клуб выбрал другой путь — ставку на бразильцев. А вспомните период, когда сине-бело-голубых тренировал Петржела. Он доверился нашей молодежи — Аршавину, Быстрову, Кержакову. И ребята взяли серебряные медали.
Сейчас воспитанники питерского футбола выступают во всех регионах страны. Просто у «Зенита» своя стратегия. Что ж, каждому свое.
— Кто из зенитовских бразильцев последних лет реально украсил наш чемпионат?
— Малком. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! У команды ни одного поражения. Иногда комментирую матчи с его участием. Приятное впечатление производит! Многие СМИ даже пишут, что Малком не потеряется ни в чемпионате Франции, ни в АПЛ. Это действительно очень серьезный футболист.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4