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Сегодня, 10:00

Елагин — о «Зените»: «Ставка на бразильцев — глобально путь в никуда»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Александр Елагин считает, что сейчас, когда Россия находится в международной изоляции, нужно вкладывать серьезные средства в детско-юношеский футбол.

— Что сейчас происходит с командой Семака? Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?

— Во-первых, пока рано хоронить этот «Зенит». Он еще может стать чемпионом. Что касается бразильцев... Ну вот такую стратегию выбрал клуб. У спонсора деньги есть, питерцы могут приобретать южноамериканцев. Почему нет? — сказал Елагин «СЭ».

Другое дело, что сейчас, когда мы не играем в еврокубках, настало подходящее время вкладывать средства в детско-юношеский футбол! Надо поднимать наших ребят, готовить их. Рано или поздно нас вернут в европейский и мировой футбол. Надо быть готовыми. Уверен, Россия очень богата на таланты. Только копни! Просто нужно этим заниматься, работать, а не привозить готовых исполнителей из-за бугра. Я считаю, что это для отечественного футбола — путь в никуда. Да, в краткосрочной перспективе может выстрелить для одной команды. Но глобально...

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Везде есть будущие Тюкавины, Скопинцевы. В Питере прекрасно работают школы. Там свои традиции. «Смена»! Просто клуб выбрал другой путь — ставку на бразильцев. А вспомните период, когда сине-бело-голубых тренировал Петржела. Он доверился нашей молодежи — Аршавину, Быстрову, Кержакову. И ребята взяли серебряные медали.

Сейчас воспитанники питерского футбола выступают во всех регионах страны. Просто у «Зенита» своя стратегия. Что ж, каждому свое.

— Кто из зенитовских бразильцев последних лет реально украсил наш чемпионат?

— Малком. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! У команды ни одного поражения. Иногда комментирую матчи с его участием. Приятное впечатление производит! Многие СМИ даже пишут, что Малком не потеряется ни в чемпионате Франции, ни в АПЛ. Это действительно очень серьезный футболист.

РПЛ
ФК Зенит
Александр Елагин
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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