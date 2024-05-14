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Сегодня, 08:44

Нойер и Мюллер хотят уговорить руководство «Баварии» оставить Тухеля

Виктория Кравченко
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Некоторые игроки «Баварии» надеются, что главный тренер Томас Тухель останется в команде на следующий сезон, сообщил журналист Керри Гау в своих соцсетях.

По данным источника, на том, чтобы специалист не покидал свой пост, настаивают Мануэль Нойер и Томас Мюллер. Они пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля. Его ассистенты, особенно англичанин Энтони Бэрри, очень популярны среди игроков.

«Бавария» уже объявила, что Тухель покинет команду в конце сезона. Сообщалось, что главным кандидатом на замену является Ханс-Дитер Флик. Однако сторонам пока не удается договориться.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 72 очка.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
ФК Бавария
Томас Тухель
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Неделя

Флик не вернется в «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 - : -
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 - : -
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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