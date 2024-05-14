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Сегодня, 07:08

Флик не вернется в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, скорее всего, не вернется в немецкий клуб, сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны не могут договориться о контракте.

«Бавария» продолжает рассматривать кандидатуру главного тренера «Брайтона Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила двухлетний контракт бывшему тренеру клуба Ханс-Дитеру Флику. В апреле Sky Sport Germany также утверждал, что Де Дзерби является одним из кандидатов на пост тренера «Баварии».

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года.

ФК Бавария
Ханс Флик
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Алонсо прокомментировал серию «Байера» из 50 матчей без поражений во всех турнирах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
Результаты / календарь
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 - : -
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 - : -
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
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Вердер – Бохум
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Лоис Опенда

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РБ Лейпциг

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Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Максенс Лакруа

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Вольфсбург

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Матей Маглица

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Айнтрахт Ф

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