Руни считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игроков команды.

«В клубе есть несколько отличных исполнителей, но их игра не соответствует ожиданиям. Посмотрите на их травмы. Некоторые из них точно могут играть. Это 100 процентов. Многие из них устали, а потому хотят остаться в стороне и вернуться только к финалу Кубка», — передает слов Уэйна The Telegraph.

Ранее Руни прокомментировал поражение «МЮ» в матче 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).