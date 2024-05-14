Руни считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи
Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игроков команды.
«В клубе есть несколько отличных исполнителей, но их игра не соответствует ожиданиям. Посмотрите на их травмы. Некоторые из них точно могут играть. Это 100 процентов. Многие из них устали, а потому хотят остаться в стороне и вернуться только к финалу Кубка», — передает слов Уэйна The Telegraph.
Ранее Руни прокомментировал поражение «МЮ» в матче 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).
«Арсенал» с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками — на восьмой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
2
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|0 : 4
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|1 : 1
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|2 : 1
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|3 : 1
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|2 : 3
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|0 : 1
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|3 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|34
|1
|8