Чернышенко: «В текущей ситуации мы будет работать с нашими партнерами — странами СНГ, БРИКС»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Минспорта прокомментировал то, что российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Мы видим, что спортивная отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Мы придерживаемся принципа, что спорт вне политики. Но нас втягивают в политику, потому что понимают, какое значение спорт имеет для Россиян. Олимпийские игры в Токио и Пекине показали, что давление на спортсменов не позволяет сломить дух наших атлетов. Мы подтвердили зарубежным партнерам свою готовность к проведению международных соревнований на территории нашей страны. Мы видим, что международные федерации принимают решения самостоятельно. В текущей ситуации мы будет работать с нашими партнерами — странами СНГ, БРИКС.

Важным направлением работы для нас остается развитие массового спорта. По поручению Минспорта мы пересматриваем график проведения мероприятий. Деньги, которые были заложены на международные соревнования, будут потрачены на спортивную инфраструктуру. В этом году запланировано около 10 тысяч мероприятий: соревнований, тренировок», — сказал Чернышенко.

ИИХФ в понедельник приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации из-за ситуации в Украине.