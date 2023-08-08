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Решение о взыскании с Газизова в пользу «Спартака» 92 миллионов рублей вступило в силу

Алина Савинова
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Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Верховный суд Башкортостана не удовлетворил жалобу бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова на решение по иску московского футбольного клуба.

«Мы сегодня не ездили в Уфу, так как участвовали в заседании в Хорошевском суде города Москвы. В Уфу мы направляли подробное объяснение, где высказали свою позицию в поддержку решения Октябрьского суда города Уфы. Суд разделил нашу позицию, то есть оставил решение Октябрьского суда без изменений, отказал в удовлетворении жалобы представителей Газизова. Соответственно, деньги взысканы, решение вступило в силу, мы можем ехать за исполнительным листом. Исполнительный лист можем получить, как только дело вернется в Октябрьский суд Уфы», — приводит ТАСС слова Чачуа.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск столичного клуба и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей. После этого экс-гендиректор красно-белых обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой. Всего Газизов семь раз направлял иск к «Спартаку» и отмечал, что будет «идти до конца» в этом деле.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба. С 5 июля он работает в махачкалинском «Динамо».

Источник: https://tass.ru/sport/18466617
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
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