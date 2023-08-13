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Сегодня, 16:33

Чепчугов заявил, что намерен стать тренером

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих планах на будущее.

«Планирую стать тренером и получить лицензию B. Я бы хотел совершенствовать свои футбольные знания и передавать их новому поколению», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Также он отметил работу главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«Хочу отметить Виктора Михайловича Гончаренко, который дал мне много знаний и идей! Это потрясающий тренер. Он не менее квалифицированнее Леонида Викторовича Слуцкого. Я благодарю судьбу, что работал с Гончаренко — желаю успехов «Уралу» в этом сезоне», — добавил экс-футболист.

Будучи футболистом, Чепчугов выступал за «Енисей», «Металлург», «Сибиряк», «Ригу», «Сибирь», а также ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России. Футбольную карьеру он завершил в январе 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-ya-nameren-stat-trenerom/
Сергей Чепчугов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
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Зенит – Факел
 - : -
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