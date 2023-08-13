Чепчугов заявил, что намерен стать тренером

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих планах на будущее.

«Планирую стать тренером и получить лицензию B. Я бы хотел совершенствовать свои футбольные знания и передавать их новому поколению», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Также он отметил работу главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«Хочу отметить Виктора Михайловича Гончаренко, который дал мне много знаний и идей! Это потрясающий тренер. Он не менее квалифицированнее Леонида Викторовича Слуцкого. Я благодарю судьбу, что работал с Гончаренко — желаю успехов «Уралу» в этом сезоне», — добавил экс-футболист.

Будучи футболистом, Чепчугов выступал за «Енисей», «Металлург», «Сибиряк», «Ригу», «Сибирь», а также ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России. Футбольную карьеру он завершил в январе 2022 года.