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9 сентября в Москве пройдет матч памяти Цымбаларя — «Спартак» против сборной мира

Алина Савинова
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9 сентября на «Открытие Арене» в Москве пройдет матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором примут участие ветераны «Спартака» и сборной мира, сообщает «РБ Спорт».

В этом году исполняется 10 лет со дня ухода из жизни спартаковца.

Отмечается, что команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 90-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/9-sentyabrya-v-moskve-sostoitsya-match-pamyati-tsy-mbalarya-spartak-protiv-sbornoj-mira/
Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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Ростов – Рубин
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Крылья Советов

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