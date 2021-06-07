Фарерские острова разгромили Лихтенштейн в товарищеском матче

Фарерские острова обыграли команду Лихтенштейна в товарищеском матче. Фареры на своем поля взяли верх с разгромным счетом 5:1.

Дубли в составе победителей оформили Клеминт Ольсен и Брандур Хендрикссон, еще один гол с пенальти забил Вильормур Давидсен.

В параллельном матче сборная Андорры сыграла вничью с Гибралтаром — 0:0.

Товарищеские матчи

Фарерские острова — Лихтенштейн — 5:1 (3:1)

Голы: Геппель, 19 (0:1). К.Ольсен, 23 (1:1). Хендрикссон Ольсен, 38 (2:1). Хендрикссон Ольсен, 41 (3:1). К.Ольсен, 65 (4:1). Давидсен, 79 — с пенальти (5:1).

Фарерские острова: Томсен (Гестссон, 11), Давидсен, Аскхам (Фере, 46), С.Ватнхамар, Ватнсдаль (Ханссон, 46), Хендрикссон Ольсен (А.Ольсен, 60), Даниэльсен, Хансен, Эдмундссон (Кнудсен, 46), К.Ольсен, М.Ольсен (Йенсен, 61).

Лихтенштейн: Хоби, Геппель, Хофер, Грюненфельдер, С.Вольфингер (Сейхан Йилдиз, 84), Брендле (Лючингер, 62), Зеле, Л.Майер (Оспельт, 62), Н.Фрик (Ф.Вольфингер, 53), Фроммельт, Я.Фрик.

Предупреждения: Фроммельт, 31. Эдмундссон, 45.

7 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».

Андорра — Гибралтар — 0:0

Андорра: Гомес, Валес, Гарсиа, Сан Николас, Лловера, Алаведра (Лима, 86), Пуйоль, Морено (Виейра, 76), К.Мартинес (Алаэс, 65), Санчес (Фернандес, 65), А.Мартинес (Бернат, 77).

Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Р.Чиполина, Босио, К.Чиполина, Бритто (Валарино, 80), Ронан, Аннесли (Стич, 80), Муэли, Торилья, Де Барр (Сантос, 90+1).

Предупреждения: Муэли, 70. Босио, 89.

7 июня. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».