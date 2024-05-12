«Байер» продлил серию без поражений до 50 матчей
«Байер» продлил свою рекордную серию без поражений во всех турнирах.
12 мая команда Хаби Алонсо на выезде разгромила «Бохум» в матче 33-го тура немецкой бундеслиги — 5:0. Теперь в активе «Байера» 50 матчей без поражений подряд.
«Байер» стал третьей командой в истории европейского футбола, сумевшей достигнуть отметки в 50 матчей без поражений. Ранее этого добивались «Селтик» (52 матча с 1915 по 1917 годы) и бельгийский «Юнион» (60, 1933-1935).
«Байер» (87 очко) лидирует в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо ранее досрочно стала чемпионом Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|3 : 2
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|1 : 1
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 0
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|0 : 6
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|2 : 0
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|0 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1
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