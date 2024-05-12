«Байер» в большинстве разгромил «Бохум» в бундеслиге
«Байер» в гостях с крупным счетом обыграл «Бохум» в матче 33-го тура немецкой бундеслиги — 5:0.
Хозяева играли в меньшинстве большую часть матча — на 15-й минуте красную карточку получил Феликс Пасслак.
По голу за «Байер» забили Патрик Шик (41-я минута), Виктор Бонифейс (с пенальти, 45+2-я), Амин Адли (76-я), Йосип Станишич (87-я) и Алекс Гримальдо (90+3-я).
«Байер» (87 очков) лидирует в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо ранее досрочно стала чемпионом Германии. Кроме того, «Байер» продлил рекордную серию без поражений во всех турнирах до 50 матчей.
«Бохум» (33) идет 14-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|3 : 2
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|1 : 1
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 0
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|0 : 6
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|2 : 0
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|0 : 5
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1