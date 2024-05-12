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Сегодня, 22:26

«Байер» в большинстве разгромил «Бохум» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Байер».
Фото Reuters

«Байер» в гостях с крупным счетом обыграл «Бохум» в матче 33-го тура немецкой бундеслиги — 5:0.

Хозяева играли в меньшинстве большую часть матча — на 15-й минуте красную карточку получил Феликс Пасслак.

По голу за «Байер» забили Патрик Шик (41-я минута), Виктор Бонифейс (с пенальти, 45+2-я), Амин Адли (76-я), Йосип Станишич (87-я) и Алекс Гримальдо (90+3-я).

«Байер» (87 очков) лидирует в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо ранее досрочно стала чемпионом Германии. Кроме того, «Байер» продлил рекордную серию без поражений во всех турнирах до 50 матчей.

«Бохум» (33) идет 14-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:5
Байер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Бохум
1
1
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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в бундеслиге

«Байер» продлил серию без поражений до 50 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
Результаты / календарь
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 0 : 1
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 1
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 3 : 2
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 1 : 1
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 1 : 1
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 0
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 0 : 6
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 2 : 0
12.05 20:30
Бохум – Байер
 0 : 5
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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