Министр спорта РФ Олег Матыцин на public talk «Новые подходы к продвижению спорта и спортивного образа жизни» с участием известных атлетов рассказал о проектах, направленных на популяризацию массового спорта.

— Наша общая задача — сделать спорт еще более привлекательным. И я это говорю не только как министр, но и как человек, который сам давно в спорте, и воспитывался на примерах выдающихся атлетов и тренеров. Мы должны делать это с помощью и СМИ, и самих спортсменов — нам нужны новые идеи, инициативы, ваша поддержка. На недавнем экономическом форуме в Петербурге мы тоже провели хорошую дискуссию, посвященную нашему проекту «Ты в игре». Благодаря таким проектам мы делаем пространство спорта более открытым и доступным. Чтобы люди почувствовали — вот этим, мне хочется заниматься.

А самое главное — у нас есть, где им заниматься. Достаточно много делается как с помощью федеральных инвестиций, так и при поддержке регионов — в прошлом году введено 135 спортивных объектов. Но они не должны стоять без жизни, им нужны и энтузиасты, и профессионалы. И, конечно, соревнования — это еще один сегмент нашего проекта «Спорт — норма жизни». В рамках нашего календаря мы проводим много массовых соревнований — «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Оранжевый мяч», День физкультурника. Это также дает людям шанс почувствовать себя членом большой спортивной семьи, показать какие-то результаты.

(Антон Бабошин)