«Арсенал» побил клубный рекорд по числу побед за сезон в АПЛ

«Арсенал» установил новый клубный рекорд по числу побед за сезон в АПЛ.

12 мая лондонцы на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ. Эта победа стала для команды Микеля Артеты 27-й в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Свой предыдущий рекорд «Арсенал» установил в сезоне-2003/04 — 26 побед.

«Арсенал» (86 очков) вернулся на первое место в АПЛ. Команда Микеля Артеты обошла «Манчестер Сити» (85), но у «горожан» есть одна игра в запасе.