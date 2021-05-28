Правило пяти замен в одном матче будет действовать до 31 декабря 2022 года
17:33
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правила, которое позволяет клубам делать пять замен в одном матче до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба организации.
Правило решено было продлить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, число замен было увеличено в 2020 году из-за Covid-19 и частых случаях заражения в командах.
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