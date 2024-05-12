На стадионе «Манчестер Юнайтед» случился потоп после матча с «Арсеналом»

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» случился потоп после поражения от «Арсенала» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

Вода попала внутрь «Олд Траффорд» через протекающую крышу. В итоге она стекала к полю по трибунам.

После поражения от лондонцев «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице. В следующем матче команда Эрика тен Хага на своем поле примет «Ньюкасл». Игра пройдет 15 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.