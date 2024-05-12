На стадионе «Манчестер Юнайтед» случился потоп после матча с «Арсеналом»
На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» случился потоп после поражения от «Арсенала» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
Вода попала внутрь «Олд Траффорд» через протекающую крышу. В итоге она стекала к полю по трибунам.
После поражения от лондонцев «Манчестер Юнайтед» (54) остался восьмым в турнирной таблице. В следующем матче команда Эрика тен Хага на своем поле примет «Ньюкасл». Игра пройдет 15 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
2
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|0 : 4
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|1 : 1
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|2 : 1
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|3 : 1
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|2 : 3
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|0 : 1
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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