Саа: «Роналду совершенный футболист. Ему не нужна такая поддержка, какая необходима Месси»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

По словам Саа, португальцу не нужна такая поддержка, как аргентинцу.

«Что касается Роналду и его наследия, то я считаю его самым совершенным футболистом. Если посмотреть на его навыки — он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, какая необходима Месси.

Но я все равно уважаю Месси, он выдающийся талант. Этих игроков, возможно, вообще не стоит сравнивать, они разные», — цитирует Саа Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.

Роналду с Португалией вылетел на стадии ? финала, проиграв Марокко (0:1).