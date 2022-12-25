Джейми Реднапп: «Если вы думаете, что Роналду лучший игрок мира, вы не обязаны менять мнение из-за победы Месси на ЧМ»

Экс-полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп выбрал между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Талант Месси дарован ему Богом, но есть люди, которые говорят, что Роналду пришлось потрудиться ради всего того, что он получил. На протяжении многих лет Криштиану был феноменален, он добился успеха во многих лигах.

Так что, если вы продолжаете думать, что Роналду — лучший игрок мира, вы не обязаны менять мнение из-за победы Месси на ЧМ. Верьте в то, во что хотите. Для меня же лучший — Месси», — цитирует Реднаппа Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.