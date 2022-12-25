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25 декабря, 22:57

Де Бур о лучших игроках в истории: «Месси оборачивается, смотрит назад 10 секунд и лишь тогда появляется второй претендент»

Роналд де Бур считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Руслан Минаев
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Экс-игрок сборной Нидерландов Роналд де Бур поделился мнением о нападающием «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси идет первым. Затем он оборачивается, смотрит назад 10 секунд — и лишь тогда появляется второй претендент. А кто именно второй — какая разница? Главное, что Месси на вершине и значительно опережает всех остальных», — цитирует де Бура Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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 - : -
3.03 00:00
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