Де Бур о лучших игроках в истории: «Месси оборачивается, смотрит назад 10 секунд и лишь тогда появляется второй претендент»

Экс-игрок сборной Нидерландов Роналд де Бур поделился мнением о нападающием «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси идет первым. Затем он оборачивается, смотрит назад 10 секунд — и лишь тогда появляется второй претендент. А кто именно второй — какая разница? Главное, что Месси на вершине и значительно опережает всех остальных», — цитирует де Бура Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.