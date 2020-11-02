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«Дзюба ни разу не сказал, что устал». Черчесов — о капитане сборной и «Зенита»

17:05
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что нападающий Артем Дзюба никогда не жаловался на усталость.

— Мы все отвечаем за Артема. Он ни разу не сказал, что устал. Я от него такого не слышал. Он сыграл со шведами один тайм. Но сейчас и армейцы, и «Зенит», и «Локо», и «Краснодар» играют в еврокубках. Мы сегодня созванивались с врачом, обсудили нюансы. Чтобы ситуативно принимать то или иное решение. Сказать заранее — невозможно. Игроки ротируются и в клубах — это обыденное явление. Не просил ли «Зенит» поберечь Дзюбу и Жиркова? Нет, — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

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