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23 марта, 21:52

Грузия — Греция: дата и время начала стыкового матча Евро-2024

Стыковой матч Евро-2024 Грузия — Греция пройдет 26 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cборная Грузии.
Фото Reuters

Сборная Грузии сыграет с Грецией в рамках финала стыковых матчей чемпионата Европы-2024 во вторник, 26 марта. Встреча пройдет на стадионе «стадион Бориса Пайчадзе» в Тбилиси, Грузия. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми моментами игры можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию в России официально не покажут. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.

В пути С Грузия выиграла у Люксембурга (2:1), а Греция разгромила Казахстан (5:0). Победитель противостояния Грузия — Греция обеспечит себе участие в чемпионате Европы-2024.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

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