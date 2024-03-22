Литва переиграла Гибралтар в матче Лиги наций

Сборная Литвы выиграла у команды Гибралтара в первом матче плей-аут Лиги наций — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Алгарве» в Фару.

На 26-й минуте гибралтарцы остались в меньшинстве, так как вратарь Дэйл Коулинг получил красную карточку. Счет был открыт на 60-й минуте — отличился Армандас Кучис, вышедший на замену в перерыве. В середине второй половины составы уравнялись, так как Эдвинас Гирдвайнис был удален с поля.

Ответная игра состоится во вторник, 26 марта, в Литве.