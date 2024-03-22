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22 марта, 01:17

Литва переиграла Гибралтар в матче Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Литвы выиграла у команды Гибралтара в первом матче плей-аут Лиги наций — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Алгарве» в Фару.

На 26-й минуте гибралтарцы остались в меньшинстве, так как вратарь Дэйл Коулинг получил красную карточку. Счет был открыт на 60-й минуте — отличился Армандас Кучис, вышедший на замену в перерыве. В середине второй половины составы уравнялись, так как Эдвинас Гирдвайнис был удален с поля.

Ответная игра состоится во вторник, 26 марта, в Литве.

Лига наций C. Плей-аут
21 мар, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:1
Литва
Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Литвы по футболу
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