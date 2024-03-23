Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

23 марта, 22:15

Украина — Исландия: дата и время начала стыкового матча Евро-2024

Стыковой матч Евро-2024 Украина — Исландия пройдет 26 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Исландии.
Фото AFP

Сборная Украины сыграет с Исландией в рамках финала стыковых матчей чемпионата Европы-2024 во вторник, 26 марта. Встреча пройдет на стадионе «Городской» во Вроцлаве, Польша. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми моментами игры можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию в России официально не покажут. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.

В пути В Израиль проиграл Исландии (1:4), а Босния и Герцеговина потерпела поражение от Украины (1:2). Победитель противостояния Украина — Исландия обеспечит себе участие в чемпионате Европы-2024.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Читайте также
В Москве простились с журналистом Василием Уткиным
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузия — Греция: дата и время начала стыкового матча Евро-2024

Уэльс — Польша: дата и время начала стыкового матча Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости