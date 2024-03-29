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Игрок «Спартака» Николсон вошел в сборную сезона-2023/24 Лиги наций КОНКАКАФ

Виктория Кравченко
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Шамар Николсон.
Фото USA Today Sports

Ямайский нападающий «Клермона» Шамар Николсон, права на которого принадлежат «Спартаку», вошел в символическую сборную сезона-2023/24 Лиги наций КОНКАКАФ по версии SofaScore.

Также в сборную лучших игроков турнира попал мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес.

В турнире сборная Ямайки заняла третье место, второй стала национальная команда Мексики, победителем — сборная США.

27-летний Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. В этом сезоне форвард во всех турнирах за клуб и сборную сыграл в 30 матчах, забив 9 голов и отдав 3 результативные передачи.

Футбол
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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