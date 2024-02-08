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8 февраля, 20:48

Франция, Италия и Бельгия сыграют в одной группе Лиги наций

Сергей Разин
корреспондент
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В Париже проходит жеребьевка Лиги наций-2024/25.

В группе 2 лиги А встретятся сборные Франции, Италии, Бельгии и Израиля. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал, третья команда будет бороться за выход в плей-офф.

Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.

Действующим победителем турнира является сборная Испании.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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