Франция, Италия и Бельгия сыграют в одной группе Лиги наций
В Париже проходит жеребьевка Лиги наций-2024/25.
В группе 2 лиги А встретятся сборные Франции, Италии, Бельгии и Израиля. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал, третья команда будет бороться за выход в плей-офф.
Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.
Действующим победителем турнира является сборная Испании.
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