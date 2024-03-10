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10 марта, 12:57

Насыров уверен, что у сборной Казахстана есть шансы на выход на чемпионат Европы-2024

Виктория Кравченко
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Защитник «Тюмени» Исламжан Насыров заявил, что у сборной Казахстана есть шансы на выход на чемпионат Европы-2024 через плей-офф Лиги наций.

«Шансы пройти на чемпионат Европы через плей-офф Лиги Наций есть, 100 процентов. Я думаю, что будет запредельная мотивация. Команде могу пожелать удачи и везения в борьбе за путевку на Евро», — цитирует Насырова Legalbet.kz.

Матч плей-офф Лиги наций Греция — Казахстан пройдет 22 марта. В другом полуфинале Грузия примет Люксембург. Победитель турнира квалифицируется на чемпиона Европы-2024.

Источник: https://legalbet.kz/news/budet-zapredelnaya-motivatciya-shansi-vijti-na-evro-est/
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
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