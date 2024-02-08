В Париже прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Лига A

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига B

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига C

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (выигравший).

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.

Действующим победителем турнира является сборная Испании.