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8 февраля, 20:51

Определен состав групп Лиги наций-2024/25: Франция сыграет с Италией, Германия — с Нидерландами

Состоялась жеребьевка Лиги наций-2024/25
Сергей Разин
корреспондент
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Лига наций УЕФА.
Фото Reuters

В Париже прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Лига A

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига B

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига C

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (выигравший).

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.

Действующим победителем турнира является сборная Испании.

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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