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8 февраля, 10:45

Лига наций УЕФА: время начала и где смотреть жеребьевку 8 февраля

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА пройдет 8 февраля в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трофей Лиги наций.
Фото AFP

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 пройдет в четверг, 8 февраля, в Париже. Начало — 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Российские телеканалы не будут транслировать жеребьевку Лиги наций. Следить за видеотрансляцией с места событий можно на официальном сайте UEFA, а также на UEFA.tv и с помощью официального приложения Лиги наций.

В жеребьевке примут участие 54 члена УЕФА (исключая РФС). Все сборные-участники распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам. Узнать состав корзин можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

В Лигах A, B и C будет сформировано четыре группы по четыре команды. Каждая проведет шесть матчей в своей группе — по одному дома и в гостях против трех соперников по группе. В Лиге D будут сформированы две группы по три команды. Каждая проведет четыре матча в своей группе — по одному дома и в гостях против обоих соперников.

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, в одной группе не могут оказаться сборные Армении (Лига C, корзина 1) и Азербайджана (Лига C, корзина 2).

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

Лига наций УЕФА сезона-2024/25 станет четвертым розыгрышем турнира. Соревнования станут частью европейского отбора на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Футбол
Лига наций УЕФА
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