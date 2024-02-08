Лига наций УЕФА: время начала и где смотреть жеребьевку 8 февраля

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 пройдет в четверг, 8 февраля, в Париже. Начало — 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Российские телеканалы не будут транслировать жеребьевку Лиги наций. Следить за видеотрансляцией с места событий можно на официальном сайте UEFA, а также на UEFA.tv и с помощью официального приложения Лиги наций.

В жеребьевке примут участие 54 члена УЕФА (исключая РФС). Все сборные-участники распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам. Узнать состав корзин можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

В Лигах A, B и C будет сформировано четыре группы по четыре команды. Каждая проведет шесть матчей в своей группе — по одному дома и в гостях против трех соперников по группе. В Лиге D будут сформированы две группы по три команды. Каждая проведет четыре матча в своей группе — по одному дома и в гостях против обоих соперников.

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, в одной группе не могут оказаться сборные Армении (Лига C, корзина 1) и Азербайджана (Лига C, корзина 2).

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

Лига наций УЕФА сезона-2024/25 станет четвертым розыгрышем турнира. Соревнования станут частью европейского отбора на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.