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Сегодня, 13:19

В МИД назвали недопуск сборной России до Лиги наций-2024/25 разрушением футбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА не допускать Россию к жеребьевке Лиги наций сезона-2024/25.

«Убеждены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», — приводит слова Захаровой ТАСС.

2 декабря исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2024/25, которая пройдет 8 февраля 2024 года в Париже. Россия не упомянута в числе участников. Всего в жеребьевке примут участие 54 члена УЕФА.

Источник: ТАСС
Лига наций УЕФА
Сборная России по футболу
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