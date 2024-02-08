Лига наций: началась прямая трансляция жеребьевки

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 началась в Париже, Франция.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Российские телеканалы не будут транслировать жеребьевку Лиги наций. Следить за видеотрансляцией с места событий можно на официальном сайте UEFA, а также на UEFA.tv и с помощью официального приложения Лиги наций.

В жеребьевке принимают участие 54 члена УЕФА. Все сборные-участники распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам. Узнать состав корзин можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».