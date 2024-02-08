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8 февраля, 20:00

Лига наций: началась прямая трансляция жеребьевки

В Париже началась жеребьевка Лиги наций УЕФА
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги наций.
Фото Reuters

Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 началась в Париже, Франция.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Российские телеканалы не будут транслировать жеребьевку Лиги наций. Следить за видеотрансляцией с места событий можно на официальном сайте UEFA, а также на UEFA.tv и с помощью официального приложения Лиги наций.

В жеребьевке принимают участие 54 члена УЕФА. Все сборные-участники распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам. Узнать состав корзин можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Сборная России не принимала участия в Лиге наций сезона-2022/23 и опустилась из дивизиона В в дивизион С. Ранее УЕФА также не допустил сборную России до участия в жеребьевке отбора чемпионата Европы-2024. РФС оспорил решение об отстранение национальной команды в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, однако тот не удовлетворил апелляцию.

Таким образом, сборная России по-прежнему отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

В&nbsp;четверг пройдет жеребьевка Лиги наций УЕФА. Лига наций-2024/25. Онлайн-трансляция жеребьевки

Футбол
Лига наций УЕФА
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