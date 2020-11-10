Романцев оценил выступление российских клубов в Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил выступления российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» на троих ни разу не выиграли в групповом турнире Лиги чемпионов, ЦСКА после трех туров Лиги Европы имеет в своем активе два очка.

— Оценю эти показатели, как ожидаемые. Те, кто считал иначе, пусть посмотрит минут 15 любого матча чемпионата Испании или Англии и сравнит их с тем, что видит во встречах российского первенства. И если они не увидят разницы в качестве игры, то пусть тогда оставят футбол и переключатся на другой вид спорта. В той же ла лиге или АПЛ и скорости иные, и культура владения мячом гораздо выше. Все это и почувствовали на себе наши клубы во встречах с такими топ-соперниками, как «Бавария», «Челси», дортмундская «Боруссия». И то, что мы им в этом уступаем, к сожалению, объективная реальность. Так что, как говорится, не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет.

— Неужели все так безнадежно?

— Смотря, на каком уровне. Да, «Локомотив» слабее «Атлетико» и «Баварии», но в Лигу Европы выходить обязан. То же самое могу сказать о «Краснодаре».

Полностью интервью Олега Романцева можно прочесть на сайте «СЭ».