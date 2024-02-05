Лига наций-2024/25: жеребьевка и турнир пройдут без России

В четверг, 8 февраля, в Париже пройдет жеребьевка Лиги наций-2024/25. Она начнется в 20.00 по московскому времени. РФС не примет в ней участия, а сборная России не сыграет и в этом турнире.

В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА (исключая РФС). Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.

Лига А

Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры

Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия

Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

В одной группе не могут оказаться команды Армении и Азербайджана.

Для матчей Лиги наций выделены следующие даты:

2024 год

1-й тур. 5-7 сентября

2-й тур. 8-10 сентября

3-й тур. 10-12 октября

4-й тур. 13-15 октября

5-й тур. 14-16 ноября

6-й тур. 17-19 ноября

2025 год

Стыки. 20-25 марта

Четвертьфинал в лиге А. 20-25 марта

Финальный турнир. 4-8 июня