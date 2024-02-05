Лига наций-2024/25: жеребьевка и турнир пройдут без России
В четверг, 8 февраля, в Париже пройдет жеребьевка Лиги наций-2024/25. Она начнется в 20.00 по московскому времени. РФС не примет в ней участия, а сборная России не сыграет и в этом турнире.
В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА (исключая РФС). Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.
Лига А
Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция
Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия
Лига В
Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан
Лига С
Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия
Лига D
Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия
Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
В одной группе не могут оказаться команды Армении и Азербайджана.
Для матчей Лиги наций выделены следующие даты:
2024 год
1-й тур. 5-7 сентября
2-й тур. 8-10 сентября
3-й тур. 10-12 октября
4-й тур. 13-15 октября
5-й тур. 14-16 ноября
6-й тур. 17-19 ноября
2025 год
Стыки. 20-25 марта
Четвертьфинал в лиге А. 20-25 марта
Финальный турнир. 4-8 июня