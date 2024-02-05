Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

5 февраля, 16:45

Лига наций-2024/25: жеребьевка и турнир пройдут без России

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лига наций УЕФА.
Фото Global Look Press

В четверг, 8 февраля, в Париже пройдет жеребьевка Лиги наций-2024/25. Она начнется в 20.00 по московскому времени. РФС не примет в ней участия, а сборная России не сыграет и в этом турнире.

В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА (исключая РФС). Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.

Лига А

Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция
Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия
Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

В одной группе не могут оказаться команды Армении и Азербайджана.

Для матчей Лиги наций выделены следующие даты:

2024 год

1-й тур. 5-7 сентября
2-й тур. 8-10 сентября
3-й тур. 10-12 октября
4-й тур. 13-15 октября
5-й тур. 14-16 ноября
6-й тур. 17-19 ноября

2025 год

Стыки. 20-25 марта
Четвертьфинал в лиге А. 20-25 марта
Финальный турнир. 4-8 июня

Лига наций УЕФА
13
13
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Украина — Шотландия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Ирландия — Армения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Сербия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швеция — Словения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Португалия — Испания: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Англия — Германия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Венгрия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Дания — Франция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Бельгия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Австрия — Хорватия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Польша: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Азербайджан — Казахстан: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Словакия — Белоруссия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Чехия — Португалия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Испания — Швейцария: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Швеция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Словения — Норвегия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Армения — Украина: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Англия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Германия — Венгрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Франция — Австрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация футбола Израиля назвала альтернативный стадион проведения матча Лиги наций со сборной Исландии

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости