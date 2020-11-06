Нападающий «Ливерпуля» Жота — лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов
15:29
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим футболистом 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
23-летний португалец сделал хет-трик в матче против «Аталанты» (5:0).
Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 44,7 миллиона евро. На счету футболиста 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев.
Well in, @DiogoJota18! ? #UCL— Liverpool FC (@LFC) November 6, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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