Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим футболистом 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

23-летний португалец сделал хет-трик в матче против «Аталанты» (5:0).

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 44,7 миллиона евро. На счету футболиста 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев.