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Нападающий «Ливерпуля» Жота — лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов

15:29
Диогу Жота. Фото Instagram
Диогу Жота. Фото Instagram

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим футболистом 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

23-летний португалец сделал хет-трик в матче против «Аталанты» (5:0).

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года за 44,7 миллиона евро. На счету футболиста 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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