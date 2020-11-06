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Мяч Шапи в ворота «Севильи» — лучший гол недели в Лиге чемпионов

18:13
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в матче 3-го тура против «Севильи» (2:3) забил лучший гол недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

На 17-й минуте матча Шапи выполнил удар со штрафного в обвод стенки и открыл счет в матче.

Помимо форварда «быков», на приз за лучший гол недели претендовали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (в ворота «Шахтера»), форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (в ворота «Реала»), форвард «Порту» Луис Диас (в ворота «Марселя»).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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