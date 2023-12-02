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Колосков об отказе УЕФА допускать Россию до Лиги наций-2024/25: «Мир для наших клубов и сборных закрыт»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение УЕФА не допускать Россию к жеребьевке Лиги наций сезона-2024/25.

«Это вполне ожидаемое решение, других и не должно быть. Никаких надежд на допуск у меня не было. Надо исходить из первоисточника. Почему наложили санкции? Потому что идет СВО. УЕФА не в состоянии технически обеспечить наше участие. Причина не устранена. СВО идет, мир для российских клубов и сборных закрыт. Ничего не изменилось», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

2 декабря исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2024/25, которая пройдет 8 февраля будущего года в Париже. В жеребьевке примут участие 54, а не 55 членов УЕФА (Россия не упомянута в числе участников).

Лига наций УЕФА
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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