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Мбаппе считает, что Месси заслужил награду лучшему игроку мира

Алина Савинова
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

«Лео, поздравляю с этой наградой! Ты заслуживаешь этого», — написал футболист в своих соцсетях.

Мбаппе и Месси вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Летом аргентинский футболист перешел из французской команды в «Интер Майами».

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
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